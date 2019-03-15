Финансы / Рынки

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать структурные облигации

Регулятор адаптирует этот инструмент и предупредит о рисках

На российском рынке может появиться новый инструмент – структурные облигации для неквалифицированных инвесторов. Сейчас ЦБ прорабатывает с профессиональными участниками рынка критерии для таких бумаг: первый вариант проекта указания регулятора обсуждался в среду, 13 марта, на заседании профильной рабочей группы, рассказал «Ведомостям» ее участник и подтвердил представитель Центробанка. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили три участника рабочей группы.

Закон о структурных облигациях вступил в силу в октябре 2018 г. Выплаты по таким бумагам зависят от определенных обстоятельств, зафиксированных в решении об их выпуске. При этом полный возврат их номинальной стоимости не гарантируется. Сейчас покупать такие бумаги могут только квалифицированные инвесторы, но законом предусмотрено право ЦБ выработать критерии для структурных облигаций, которые можно было бы предлагать и неквалифицированным инвесторам.

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