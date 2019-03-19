Ритейлеры пока проигрывают в борьбе за снижение стоимости приема карт

Они хотят снижения комиссий в непродовольственной рознице, ЦБ согласен на автосалоны, аптеки, медицину и образование

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Торговцы не согласны с предложениями платежных систем и ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник ЦБ провел совещание с ассоциациями банков, платежных систем и торговых сетей, на котором должны были быть согласованы общие подходы к тарифам за прием карт. Но итоговый документ подписан не был, на совещании обсуждалось предложение платежных систем снизить тарифы в социальных отраслях (образование, медицина, аптеки) и для больших покупок, говорят собеседники «Ведомостей», знающие это от двух участников совещания.

К 20 марта вице-премьер Дмитрий Козак поручил представить меморандум с «прозрачными критериями и принципами дифференциации тарифов» по банковским картам. Это должно было бы поставить точку в дискуссии о необходимости снижения тарифов за прием карт, чего требуют ритейлеры.