Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: ЦБ пересдаст карты
Ритейлеры пока проигрывают в борьбе за снижение стоимости приема карт
Они хотят снижения комиссий в непродовольственной рознице, ЦБ согласен на автосалоны, аптеки, медицину и образование
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Торговцы не согласны с предложениями платежных систем и ЦБ
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник ЦБ провел совещание с ассоциациями банков, платежных систем и торговых сетей, на котором должны были быть согласованы общие подходы к тарифам за прием карт. Но итоговый документ подписан не был, на совещании обсуждалось предложение платежных систем снизить тарифы в социальных отраслях (образование, медицина, аптеки) и для больших покупок, говорят собеседники «Ведомостей», знающие это от двух участников совещания.
К 20 марта вице-премьер Дмитрий Козак поручил представить меморандум с «прозрачными критериями и принципами дифференциации тарифов» по банковским картам. Это должно было бы поставить точку в дискуссии о необходимости снижения тарифов за прием карт, чего требуют ритейлеры.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}