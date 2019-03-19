Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: ЦБ пересдаст карты

Ритейлеры пока проигрывают в борьбе за снижение стоимости приема карт

Они хотят снижения комиссий в непродовольственной рознице, ЦБ согласен на автосалоны, аптеки, медицину и образование

Во вторник ЦБ провел совещание с ассоциациями банков, платежных систем и торговых сетей, на котором должны были быть согласованы общие подходы к тарифам за прием карт. Но итоговый документ подписан не был, на совещании обсуждалось предложение платежных систем снизить тарифы в социальных отраслях (образование, медицина, аптеки) и для больших покупок, говорят собеседники «Ведомостей», знающие это от двух участников совещания.

К 20 марта вице-премьер Дмитрий Козак поручил представить меморандум с «прозрачными критериями и принципами дифференциации тарифов» по банковским картам. Это должно было бы поставить точку в дискуссии о необходимости снижения тарифов за прием карт, чего требуют ритейлеры.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике