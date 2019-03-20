Банк «Санкт-Петербург» собрался выплатить рекордные дивиденды

Годовой результат «Санкт-Петербурга» превысил консенсус-прогноз «Интерфакса» Евгений Егоров / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» за прошлый год заработал 9,05 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, говорится в его отчетности. Это на 21% больше, чем в 2017 г. В IV квартале банк получил 2,6 млрд руб. чистой прибыли.

Годовой результат «Санкт-Петербурга» превысил консенсус-прогноз «Интерфакса»: опрошенные им аналитики ожидали от банка 8,9 млрд руб., в IV квартале – до 2,4 млрд.

«Санкт-Петербург» может выплатить своим акционерам 1,8 млрд руб. дивидендов, говорит член наблюдательного совета банка Алексей Германович. В ноябре прошлого года банк поменял дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Владельцы привилегированных акций в соответствии с уставом банка получают фиксированные выплаты – 11% от номинала бумаг, или 20 млн руб.

«По старой дивидендной политике акционеры должны были бы получить 1,04 млрд руб. дивидендов, а по новой, в случае одобрения итоговой выплаты наблюдательным советом и годовым общим собранием акционеров на уровне 20%, она составит 1,8 млрд руб.», – указал Германович. За 2017 г. банк заплатил 811,5 млн руб. дивидендов.

Акции банка после публикации отчетности подорожали: на Московской бирже к 10.08 мск котировки выросли на 1,9% до 53,5 руб. К 11.15 мск их цена снизилась до 52,62 руб., а к 13.10 мск – скорректировалась до 53,2 руб.

Несмотря на сильные результаты, акции банка по-прежнему стоят крайне дешево, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин: коэффициент «капитализация к прибыли» – ниже 3. «Вероятно, это связано с низкой ликвидностью его бумаг», – рассуждает он.

Сильные годовые результата «Санкт-Петербурга» объясняются ростом чистого процентного дохода – на 11,4% за год и 9,9% за IV квартал, при этом отчисления в резервы снижались, а расходы оставались умеренными, уточняет Ганелин.

Чистый комиссионный доход за год вырос на 12,3%. Доходы от проведения расчетов с картами выросли на 13,5%, от расчетно-кассового обслуживания – на 14,3%, по выданным гарантиям и аккредитивам – снизились на 7,9%, следует из отчетности.

Снизились доходы и от операций на финансовых рынках – на 36,4%. Представитель банка объяснил это волатильностью рынка в прошлом году и отрицательной переоценкой портфеля облигаций. Операционные расходы банка в 2018 г. составили 13 млрд руб., что на 5,5% больше, чем в 2017 г.

В отличие от большинства ключевых банков, «Санкт-Петербург» не повышал ставки вкладов в IV квартале и ему удалось улучшить процентную маржу, отмечает Ганелин. Рост чистой прибыли аналитик Moody’s Ольга Ульянова объясняет небольшим ростом маржи с 3,48 до 3,63% (в то время как по рынку она в целом оставалась стабильной), удержанием расходов на низком уровне (коэффициент операционных расходов к доходам – ниже 40%, лучше рынка) и существенным снижением кредитных потерь (до 1,9% от среднего кредитного портфеля с 2,7% в 2017 г.).

«Несмотря на то что его ставки уступали [многим] другим банкам, банк смог привлечь много розничных клиентов: вклады населения за год выросли на 21% – вдвое больше показателей сектора», – полагает Ганелин. Представитель «Санкт-Петербурга» объяснил это доверием клиентов: «За годы нашей деятельности у нас сформировалась достаточно большая база лояльных вкладчиков, которые не склонны менять банк из-за небольшой разницы в ставках». С середины октября по конец октября в банке действовал сезонный вклад «Зимний Петербург онлайн» со ставкой 6,7–8,2% годовых. По этому вкладу банк привлек 22,8 млрд руб., сказал представитель банка.

Банк мог привлекать клиентов не столько за счет ставок, сколько за счет бренда, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин: в домашнем регионе это один из ключевых банков, у него давно сформирована устойчивая клиентская база.

Банку удалось снизить расходы на отчисления в резервы с 9,6 до 7,7 млрд руб., замечает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперта РА» Екатерина Щурихина: «Вероятно, по старым проблемным активам он сформировал достаточно резервов ранее, а в 2018 г. крупных дефолтов, которые потребовали бы доначисления значительных резервов, не было».