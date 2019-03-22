Сбербанк подключил Совкомбанк к сервису мгновенных переводов

Клиенты двух банков смогут переводить деньги с карты на карту по номеру телефона

Андрей Гордеев / Ведомости

Клиентам Сбербанка и Совкомбанка стали доступны мгновенные переводы по счетам между двумя банками по номеру мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.

Для перевода достаточно знать мобильный номер, к которому привязаны карта или счет получателя средств. Также перевод может быть осуществлен по номеру счета. Деньги поступают мгновенно.

Минимальная сумма перевода из Совкомбанка в Сбербанк составляет 50,01 руб., максимальная – 100 000 руб., в обратном направлении – 10 руб. и 50 000 руб. соответственно.

В обоих случаях с отправителя средств будет взимается комиссия за перевод в размере 1% суммы транзакции. Размер комиссии не зависит от того, по какому идентификатору происходит перевод – номеру счета или номеру карты.

С декабря 2018 г. сервис тестировался «в режиме ограниченной функциональности в ряде пилотных регионов» – переводы осуществлялись в одном направлении – из Совкомбанка в Сбербанк, уточнил представитель госбанка.

«Сейчас завершена стадия тестирования в пилотных регионах и сервис успешно работает в обе стороны по всем видам карт по всей стране», – добавляет пресс-служба Совкомбанка.

Совкомбанк стал вторым банком, который подключился к экосистеме мгновенных переводов по номеру мобильного телефона Сбербанка.

Ранее к ней присоединились «Тинькофф банк» (безналичные переводы с карты на карту по ее номеру или по номеру телефона получателя), а также магазины «Связной» и «Евросеть» (перевод наличных на карты Сбербанка по номеру телефона). В конце февраля госбанк присоединил к системе мгновенных переводов соответствующий сервис международной системы расчетов WebMoney Transfer.

Совкомбанк также является участником Системы быстрых платежей (СБП, позволяет мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона), созданной ЦБ и начавшей работу в конце февраля.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в январе заявляла, что подключение к СБП должно быть обязательным для системно значимых банков.

Сбербанк, который, по его собственным данным, контролирует более 60% таких переводов, пока не объявлял о своем присоединении к СБП. Будет ли Сбербанк присоединяться к системе переводов ЦБ, в пресс-службе госбанка комментировать не стали.