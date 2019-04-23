За что Сбербанк заплатит 11 млрд рублей Александру Мамуту

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Сбербанк за 11 млрд руб. выкупает у Александра Мамута почти половину интернет-компании Rambler Group Денис Абрамов / Ведомости

О том, что Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-компании Rambler Group Александра Мамута, сообщили сами компании. Остальные 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не войдут в сделку, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам сделки.

Участие Сбербанка выразится в инвестициях в развитие Rambler Group, говорят компании. Сбербанк может инвестировать около 11 млрд руб., написал РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Сбербанк и Rambler Group отказались комментировать эту сумму. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, говорят источники «Ведомостей». Но Rambler на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе Okko. Сумму кредита они не называют. Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Компания Rambler & Co. появилась в 2013 г. в результате объединения медиаактивов Мамута и Потанина. Тогда Потанин передал в Rambler новостной портал Lenta.ru, поисковик Rambler и ИД «Афиша», Мамут – компанию «Суп» (блогхостинг Livejournal, Gazeta.ru и др.). Активы Потанина стоили дороже, но каждый из партнеров получил по 50%, а управляющим партнером стал Мамут. Потанин получил право через 2,5 года продать свою долю Мамуту по фиксированной цене – $295 млн. Сделка изначально была зафиксирована в долларах, и в связи с падением курса рубля ее эквивалент вырос почти вдвое – с 9,7 млрд до 18,1 млрд руб. Стороны объявили о переходе всех 100% компании в собственность A&NN Александра Мамута в январе 2017 г., сумму сделки они не называли.