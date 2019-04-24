Доллар подорожал на полрубля

Евгений Разумный / Ведомости

Рубль значительно ослаб на Московской бирже в среду. К 19.00 мск 24 апреля курс доллара вырос на 62 коп. до 64,31 руб., евро – на 47 коп. до 71,97 руб. Индекс Мосбиржи, во вторник обновивший рекорд – 2599,58 п., к закрытию торгов среды упал на 0,33% до 2579,05 п.

Рубль не одинок – доллар второй день укрепляется к большинству валют, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: во вторник индекс доллара к шести мировым валютам прибавлял 0,5%, в среду – еще 0,22% (на 19.05 мск).

Инвесторы, опасаясь замедления мировой экономики, продолжают отдавать предпочтение защитным активам, в том числе американским казначейским облигациям (доходности 10-летних бумаг к 19.00 мск снизились на 5 базисных пунктов), объясняет главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Эти опасения она связывает в том числе со свежей европейской статистикой. Данные, в частности по Германии, где индекс делового климата в апреле снизился с 99,6 до 99,2 пункта, указывают на то, что ЕС все ближе к рецессии, согласен стратег «БКС премьера» Александр Бахтин. Американская экономика тем временем выглядит лучше других, продолжает Евдокимова: продажи новых домов в марте, вопреки прогнозам, выросли на 4,5%, а индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,9% до 2933,68 п. – новый максимум к закрытию.

Переоценка рисков привела к ослаблению валют развивающихся рынков – в среду они продолжили дешеветь: к 18.00 мск среды бразильский реал терял 1,15%, турецкая лира – 0,75%, южно-африканский ранд – 1%, перечисляет Евдокимова. В результате рубль, который во вторник выглядел исключением среди дешевевших развивающихся валют, в среду все же присоединился к падению, резюмирует она. Во вторник рубль еще держался лучше других благодаря налоговому периоду и дорожающей нефти, но в среду некоторые инвесторы, опасаясь дальнейшего роста доллара, вероятно, начали фиксировать прибыль, говорит Зварич.

Рубль значительно укрепился за последние полторы недели, это могло привлечь иностранных спекулянтов, считает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. Однако, когда доллар стал расти на мировых рынках, некоторые игроки, решив, что больше рублю укрепляться некуда, начали закрывать позиции, рассуждает он.

Экспортеры во вторник еще продавали валютную выручку под налоговые платежи, но в среду рубль мог лишиться этой поддержки, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. «Хотя основная часть платежей пройдет в четверг (компании перечислят в бюджет свыше 900 млрд руб. НДС, НДПИ и акцизов), часть расчетов начинается на день раньше, а значит, основную часть валютной выручки под эти платежи экспортеры могли уже конвертировать», – поясняет он. Экспортеры уже не ждут условного 25-го числа и меняют валюту под налоги значительно раньше, указывает валютный дилер банка «Альба альянс» Артем Рощин.

О некотором охлаждении интереса иностранных игроков к российским бумагам могут говорить и результаты аукционов ОФЗ в среду, отмечает Веденеев. На первом Минфин продал новые бумаги с погашением в 2030 г. лишь на 4,6 млрд руб. под 8,4% годовых, на втором разместил пятилетние ОФЗ на 54 млрд руб. под 8,13%. Спрос достигал 39 млрд и 91,8 млрд руб. соответственно. Возможно, на слабые результаты первого аукциона повлияли как дебют этого выпуска, так и нежелание Минфина давать существенную премию, которую, вероятно, просили участники в текущих условиях, полагает Бахтин.