TCS Group Тинькова заработала за квартал 7,2 млрд рублей

За первые три месяца банк увеличил кредитный портфель на 21,5% и улучшил прогноз на 2019 год

Карты обеспечили только половину роста кредитного портфеля «Тинькофф банка» Андрей Гордеев / Ведомости

TCS Group (в нее в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») заработала в I квартале 7,2 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее отчетности по международным стандартам. Это на 25% больше, чем годом ранее. Столько же предсказывали и аналитики, по данным приведенного «Интерфаксом» консенсус-прогноза.

Чистые процентные доходы TCS за вычетом издержек на страхование вкладов выросли на 29% до 18,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 16% до 4,4 млрд руб. Больше всего комиссий «Тинькофф банк» заработал на обслуживании счетов малого и среднего бизнеса – 1,8 млрд руб. Ранее самой большой статьей комиссионного дохода была плата, которую банк как агент получал от продажи страховок держателям кредитных карт (1,5 млрд руб. в I квартале; без учета суммы полученных страховых премий, приходящихся на «Тинькофф страхование», – их структуру группа не раскрывает).

Кредиты клиентам после вычета резервов за квартал выросли на 21,5% до 241 млрд руб. Это уже половина от запланированного банком роста портфеля на 2019 г. По результатам I квартала банк решил изменить свой прогноз по росту портфеля с «примерно на 40%» до «более 40%».

Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз объясняет рост в том числе развитием новых видов кредитования: кредитов под залог недвижимости, автокредитов, кредитов малому и среднему бизнесу. Они увеличились почти в три раза: с 5,7 млрд руб. до 14,8 млрд. Только половина роста портфеля пришлась на кредитные карты, отмечает Хьюз. Помимо кредитных карт, которые являются основным бизнесом для банка, и новых видов кредитов «Тинькофф» также выдает кредиты наличными и POS-кредиты. Но остальные виды кредитов менее доходны, чем карты, и за счет этого у банка будет снижаться чистая процентная маржа, предупреждает его финансовый директор Илья Писемский. В I квартале она составила 21,5% против 25,5% в прошлом году.

Средства клиентов выросли всего на 0,3% до 281,7 млрд руб., причем деньги на счетах малого и среднего бизнеса сократились с 41,7 млрд до 37,5 млрд руб. Сократились и текущие счета физлиц – на 3 млрд руб. до 134,6 млрд. Банк компенсировал падение, нарастив срочные розничные депозиты (рост на 8 млрд руб. до 108 млрд). Стагнация в I квартале была связана с сезонностью, объясняет Писемский, он также указывает, что банк ожидал размещения облигаций на 10 млрд руб. и таким образом рассчитывал привлечь ликвидность. Бумаги «Тинькофф» разместил в начале апреля, это длинные деньги, подчеркивает он, они нужны банку, поскольку теперь он выдает новые виды кредитов на более долгий срок.

Во вторник, 14 мая, группа объявила промежуточные дивиденды за I квартал в размере $31 млн. К 13.37 мск GDR группы TCS на Лондонской бирже подешевели на 1,66% до $18,94.