Сбербанк заработал 75 млрд рублей чистой прибыли в апреле

Чистый процентный доход банка за четыре месяца вырос на 0,6% Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк заработал с начала года 293,4 млрд руб. чистой прибыли, из них в апреле – 75,2 млрд руб., следует из его отчетности по российским стандартам. Это на 11,9% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

Чистый процентный доход банка за четыре месяца вырос на 0,6% до 406,4 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 7,9% до 138,8 млрд руб., в основном за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. На процентной марже банка наконец начал сказываться эффект от снижения стоимости фондирования и повышения ставок по корпоративным кредитам в IV квартале прошлого года, указывает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. Чтобы эффект от повышения ставок по кредитам был заметен, требуется не менее двух кварталов, поясняет он.

Прибыль Сбербанка поддержала реструктуризация долга хорватского ритейлера Agrokor. Его долг перед Сбербанком составлял около 1,1 млрд евро. В июле прошлого года кредиторы ритейлера договорились об урегулировании долга: Сбербанк получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor. Права на эти активы перешли к нему 1 апреля.

Реструктуризация долга Agrokor позволила банку в апреле распустить резервы на 11,2 млрд руб., указано в отчетности. Банк также сократил размер просроченной задолженности на 63,9 млрд руб.

Взамен просроченного кредита банк получил долю в новой компании, а участие в компаниях учитывается на балансе по справедливой стоимости, а не в кредитном портфеле, поясняет аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Это позволило банку распустить резервы по этому кредиту, что поддержало прибыль, резюмирует она. Роспуск резервов на 11,2 млрд руб. оказал значительную поддержку прибыли банка в апреле, согласен аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Однако полный эффект от реструктуризации долга Agrokor будет виден только в отчетности по итогам II квартала – в ближайшие два месяца банк может распустить еще часть резервов по этому кредиту, добавляет Шлемов.

На реструктуризацию долга Agrokor пришлась половина снижения корпоративного кредитного портфеля в апреле, замечает Клапко. За месяц долг сократился на 1,5% до 12,9 трлн руб. Розничный кредитный портфель в апреле вырос на 1,7% до 6,5 трлн руб.