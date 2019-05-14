Рубль укрепляется на Московской бирже

На его рост повлияла переоценка рисков, дорожающая нефть и спрос на акции «Газпрома»

Максим Стулов / Ведомости

После падения в понедельник рубль начал укрепляться. Во вторник, 14 мая, на торгах Московской биржи доллар подешевел на 46 коп. до 64,97 руб., евро – на 63 коп. до 72,82 руб. (данные на 19.02 мск). Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,13% до 2562,33 пункта.

Рубль полностью отыграл потери понедельника: накануне обострение торгового спора между США и Китаем привело к падению валют развивающихся рынков, рубль, в частности, потерял 35 коп. к доллару и 31 коп. к евро.

Во вторник тревожность на рынках снизилась, отмечает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что пока все же не принял решения о том, поднимать пошлины на оставшуюся часть китайского экспорта, и указал, что в конечном счете Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку.

Кроме того, вслед за первой, панической, реакцией к инвесторам вернулось понимание, что среди валют-аналогов российский рубль – один из самых сильных, отмечает Покатович: уровень внешнего долга низкий, бюджет в профиците, нефтяные котировки растут, а напряженность между Россией и США за счет обострения торгового спора с Китаем пока отошла на второй план. Более того, вчера вечером Трамп объявил, что встретится с Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20) в Японии, напоминает Покатович.

Президент США «привержен улучшению отношений с Россией», заявил госсекретарь Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи (цитата по «Интерфаксу»). Визит Помпео в Москву позволяет надеяться на отсрочку антироссийских санкций, а нефтяные котировки тем временем продолжают расти, говорит аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов.

Баррель марки Brent на Межконтинентальной бирже к 19.10 мск подорожал на 1,57% до $71,35.

Поддержку рублю могли оказать новости, связанные с «Газпромом», считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Правление «Газпрома» во вторник предложило выплатить дивиденды за прошлый год в размере 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну акцию, – в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 г. После этого акции «Газпрома» взлетели на 16,36% и компания вышла на второе место по капитализации на Московской бирже.

«Не исключено, что в бумаги Газпрома сейчас устремились иностранные инвесторы, которые для этого начали покупать рубли и тем самым поддержали курс», – говорит Брагин.

Рост рубля может быть частично связан с продажей инвесторами иностранной валюты под покупку акций «Газпрома», но важнее все же общая переоценка рисков инвесторами и рост нефтяных котировок, настаивает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев: «Без этого мы бы вряд ли увидели рост рубля на одних только дивидендах «Газпрома».