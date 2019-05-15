ЦБ предложил лишить часть компаний статуса публичных

Максим Стулов / Ведомости

Центробанк предлагает обсудить возможность считать публичными только те компании, акции которых реально торгуются на бирже. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.

Сейчас публичность акционерного общества, согласно Гражданскому кодексу, определяется одним из двух условий: акции компании обращаются на бирже либо же они были когда-то размещены среди неопределенного круга лиц по открытой подписке, говорит Курицына. ЦБ хочет обсудить, «стоит ли сделать шаг дальше и пойти по пути цивилизованных правовых систем, когда публичная компания – это компания, акции которой торгуются на бирже», пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, регулятор отмечает большое число квазипубличных компаний, акции которых недоступны для широкого круга лиц. Согласно последним данным ЦБ, из существующих в России 1600 ПАО акции только 220 компаний торгуются на биржах. Более 900 компаний – это общества, которые стали ПАО во время приватизации. Приватизация проводилась таким образом, что акции продавались слишком большому кругу лиц по открытой подписке: предприятие было большое, с большим количеством работников и все они имели право получить по одной акции, стать акционерами, напомнила Курицына. Еще 400 ПАО являются таковыми только потому, что сами себя так назвали, указала она.

Сейчас к ПАО действительно относят и те общества, которые когда-то были приватизированы, – тогда план приватизации приравнивался к проспекту эмиссии, говорит партнер компании Saveliev, Batanov & Рartners Анастасия Савельева. Кроме того, некоторые ПАО сохранили в уставе указание на публичность без проведения каких-то мероприятий с ценными бумагами вообще, добавляет она. Чтобы обществу перестать быть публичным, ему необходимо провести делистинг или попросить ЦБ освободить себя от обязанности раскрывать информацию, если ценные бумаги уже не обращаются.

Подход ЦБ правильный, полагает она: публичное акционерное общество – это общество, которое может разместить ценные бумаги неограниченному кругу лиц, а эта возможность предоставляется биржей, говорит Савельева. А если общество с двумя акционерами заявляет, что имеет публичный статус без цели привлечения новых акционеров, это противоречит самой сути разделения на публичные и непубличные акционерные общества. Огромное количество публичных акционерных обществ сейчас нигде не размещаются, но по духу закона они все еще публичные и формально к ним применяются требования о раскрытии информации, хотя это лишнее, так как такие ПАО потеряли уже свою «публичность», заключает юрист департамента «Правовой и налоговый консалтинг» «КСК групп» Нина Бабинова.