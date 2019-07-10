«Росгосстрах» меняет руководителя

Геннадий Гальперин (на фото слева) пока приступил к работе в качестве главного исполнительного директора «Росгосстраха» «Росгосстрах»

Гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай в ближайшее время передаст полномочия Геннадию Гальперину, сообщил банк «ФК Открытие», владеющий страховщиком. Пока Гальперин занял пост главного исполнительного директора. Когда он возглавит компанию, в банке не уточнили, подчеркнув, что Фрай останется независимым членом совета директоров страховщика. Гальперин возглавлял «ВТБ страхование» с 2011 г., но после продажи компании «Согазу» покинул ее.

Фрай работает на российском рынке пять лет. Он пришел в «Росгосстрах» в мае 2017 г. на должность главного управляющего директора – вскоре после того, как Данил Хачатуров передал контроль над компанией «ФК Открытие». В августе того же года страховщик вместе с банком перешел в Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре Фрай возглавил «Росгосстрах». За 2017 г. страховщик получил рекордный убыток – 55,6 млрд руб.: кризис в ОСАГО. «ФК Открытие» оказал страховщику финансовую помощь на 106 млрд руб.

Под руководством Фрая компания преодолела убыточность в ОСАГО, трансформировала бизнес-процессы, получила в 2018 г. первую за три года прибыль – 6,2 млрд руб., приводятся в сообщении банка слова предправления «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Фрай нанимался как антикризисный менеджер, но кризис пройден: новая фаза развития требует новых управленческих подходов и решений, говорит представитель банка. Принимая решение о кандидатуре Гальперина, совет директоров учел и то, что он работал в «Росгосстрахе», знает специфику компании и понимает масштаб ее бизнеса, пояснил Задорнов. Основными задачами Гальперина станет рост прибыли, укрепление позиций компании и повышение ее привлекательности для инвесторов.

Фрай выполнил свою часть задачи – расчистил компанию и вывел ее в короткие сроки на прибыль, но «Росгосстраху» для развития нужен руководитель с большим опытом ведения бизнеса в России: Гальперин в страховом бизнесе с 2002 г., говорит человек, знакомый с обоими.

Всероссийский союз страховщиков высоко оценивает профессиональные качества Гальперина, отмечает его президент Игорь Юргенс, нет сомнений, что он справится с поставленными задачами. «Лучшего начальника в жизни не было», – отзывается о Гальперине его бывший сотрудник, весь рынок видел, как он сделал из «ВТБ страхования» крупного игрока. Однако Гальперину будет тяжело: он пришел в «Росгосстрах», у которого огромная агентская сеть, отмечает топ-менеджер крупного страховщика.

В этом году «Росгосстрах» планирует собрать более 100 млрд руб. премий и заработать 3,5 млрд руб. прибыли. В 2018 г. компания урегулировала старые убытки лучше, чем ожидалось, что сказалось на финансовом результате, такого эффекта в 2019 г. уже не будет, объяснял в феврале Фрай.

«Росгосстрах» много лет был лидером рынка ОСАГО, в 2014 г. его доля превышала 40%. Но бизнес стал убыточным, потери росли, и в 2017 г. «Росгосстрах» начал снижать свою долю и уступил лидерство «РЕСО-гарантии» и «Альфастрахованию». В I квартале 2018 г. его доля рынка опустилась до 8,3%. Либерализация ОСАГО устранила дисбалансы на рынке, и «Росгосстрах» начал отвоевывать позиции. Уже в I квартале 2019 г. доля компании достигла 11,1%, а сборы выросли на 31,7% до 5,1 млрд руб.

У «Росгосстраха» амбициозные планы и в страховании жизни: его «дочка» намерена уже в этом году собрать 25 млрд руб. премии и войти в пятерку крупнейших. Задорнов был недоволен отсутствием в группе страховщика жизни: «РГС жизнь» не вошла в сделку Хачатурова с «ФК Открытие» и поэтому не вошла в периметр санации. По документам компания принадлежала другу Хачатурова Алхасу Сангулии, а в апреле 2018 г. ее владельцем и президентом неожиданно назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. В марте Гинер стал владельцем 9,9% акций компании, которая сейчас называется «Капитал лайф страхование жизни» (90,1% – у Сангулии).

Сначала Задорнов требовал отдать компанию в качестве компенсации средств, которые банк потратил на поддержку «Росгосстраха». «Я компании не дарю», – парировал Гинер. После этого «Росгосстрах» потребовал от бывшей сестринской компании компенсацию за использование в названии бренда «Росгосстрах» и подал иски – в общей сложности на 150 млрд руб. (в первой инстанции он проиграл, подал апелляцию).

После судебных разбирательств «РГС жизнь» переименовалась в «Капитал лайф страхование жизни», а «Росгосстрах» создал «дочку». В сентябре «Росгосстрах жизнь» получила лицензию, но в октябре «Росгосстрах» купил страховщика жизни немецкой группы Ergo: «Росгосстрах» решил развивать бизнес на ее основе, что быстрее и проще. «Эрго жизнь» переименована в «Росгосстрах жизнь», к ней будет присоединена ранее созданная «дочка».