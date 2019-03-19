«Росгосстрах» хочет вернуть лидирующие позиции в страховании жизни

Уже в этом году его «дочка» планирует собрать 25 млрд рублей премий

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

«Росгосстрах» рассказал, как намерен вернуться на рынок страхования жизни, который покинул после того, как вместе с материнским банком «ФК Открытие» перешел под контроль Центробанка. Цель дочерней «Росгосстрах жизни» – уже в этом году собрать 25 млрд руб. премии и войти в пятерку крупнейших игроков.

Как «Росгосстрах» расстался с «жизнью»

Группа «Росгосстраха» ушла с рынка страхования жизни после того, как летом 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию. Вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора отправились дочерние банки («Траст» и «Росгосстрах банк»), пенсионные фонды и купленный за полгода до санации «Росгосстрах». Исключением стала входившая с ним в одну группу «Росгосстрах жизнь»: она всегда была сестринской компанией «Росгосстраха» и не вошла в сделку с банком «ФК Открытие», оставшись у прежнего владельца.

Им был Алхас Сангулия, друг бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Однако в апреле 2018 г. владельцем и президентом компании на встрече с сотрудниками назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Недавно он начал оформление собственности на себя: две недели назад он официально стал владельцем 9,9% акций компании, которая сейчас называется «Капитал лайф страхование жизни» (90,1% – у Сангулии).

Предправления «ФК Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов был недоволен отсутствием страховщика жизни. Сначала он требовал отдать компанию в качестве компенсации средств, которые пришлось потратить на поддержку «Росгосстраха». «Я компании не дарю», – ответил Гинер. После этого «Росгосстрах» потребовал от бывшей сестринской компании компенсацию за использование в названии бренда «Росгосстрах» и подал иски – в общей сложности на 150 млрд руб. (в первой инстанции проиграл, но подал апелляцию). После этого «РГС жизнь» сменила название на «Капитал лайф страхование жизни».

Конфликт повредил обеим сторонам. Банки группы «ФК Открытие» перестали продавать полисы «Капитал лайф», и весь прошлый год ее сборы падали – при том что рынок рос. В результате компания собрала премий вдвое меньше, чем в 2017 г., – 28,1 млрд руб. (данные Всероссийского союза страховщиков) и опустилась на пятое место. По итогам 2017 г. компания входила в тройку лидеров страхования жизни.

А «Росгосстраху» пришлось делать еще «дочку» и заново создавать «Росгосстрах жизнь».

Новая «жизнь» «Росгосстраха»