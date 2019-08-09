Российские банки помогут Минфину с размещением новых еврооблигаций

Евгений Разумный / Ведомости

Валютная подушка российских банков к 1 июля достигла $18,7 млрд, пишет ЦБ в июльском обзоре рисков финансовых рынков. Благодаря такому запасу валютной ликвидности банки смогут поддержать рынок российских евробондов, указал регулятор.

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал на прошлой неделе. Среди новых ограничений – запрет американским банкам участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.

Но для рынка государственных еврооблигаций этот запрет не является значимым, пишет ЦБ: если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций, новые размещения смогут выкупать российские банки.

По подсчетам ЦБ, к 1 июля валютные пассивы банков выросли на $8,1 млрд, при этом в структуре валютных активов начали расти размещения на счетах в иностранных банках: депозиты в иностранных банках выросли на 11,8 процентного пункта (п. п.), корреспондентские счета – на 7,8 п. п. до 15,6% от всех валютных активов. В результате запас валютной ликвидности (разница между остатками на счетах в иностранных банках и средствами компаний в валюте) достиг $18,7 млрд. Последний раз он достигал таких значений еще в середине 2017 г.

Часть вкладчиков так или иначе предпочитает держать сбережения в валюте, при этом банки сейчас очень выборочно подходят к валютному кредитованию, указывает аналитик Fitch Александр Данилов: физлицам такие займы, по сути, не выдают, компаниям очень выборочно – надежных заемщиков с валютной выручкой, которые нуждаются в таких кредитах и могли бы обслуживать их, не так много. Неудивительно, что банки часть валюты размещают на счетах в иностранных банках, говорит он: «Такая подушка валютной ликвидности одновременно защищает от рисков оттока средств клиентов, наподобие тех, что были в 2018 г., когда активно обсуждались санкции».

Валютные пассивы, в частности средства физлиц, – это довольно волатильная часть банковского баланса, согласен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. На случай возможных оттоков банки размещают часть валюты в наиболее ликвидные инструменты, в частности счета в иностранных банках с нулевой или близкой к нулю доходностью, или используют свопы, указывает он. При этом еврооблигации Минфина в принципе не менее ликвидны (тем более что США не вводили ограничений на их покупку на вторичном рынке), замечает Беликов, а доходность по ним может быть в разы выше. Кроме того, они могут быть использованы как залог для привлечения средств с помощью прямого репо.

Сейчас доля российских банков в государственных еврооблигациях не превышает 15%, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Российские инвесторы в целом пока не особо активно участвуют в первичных размещениях еврободов и вряд ли будут выкупать бумаги более чем на 1 млрд долларов или евро, полагает он. К примеру, летом 2017 г. они выкупили менее 15% выпуска, в марте 2018 г. – 35% (с учетом конвертации другого выпуска), в марте этого года – 11%, напоминает Вайсберг. Для российских банков по соотношению доходности, риска и использования капитала более привлекательны корпоративные евробонды, считает он.

В этом году Минфин выходил на внешние рынки дважды: в марте продал еврооблигации на $3 млрд и на 750 млн евро, в июне разместил еще два выпуска на $2,5 млрд. По данным ЦБ, к концу июля доля нерезидентов в еврооблигациях на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) составляла 54,2%, их вложения в евробонды России достигали $22,2 млрд.

Российские еврооблигации, как и ОФЗ, входят в список высоколиквидных инструментов, и банки могут выкупать их, чтобы улучшить нормативы ликвидности, напоминает заместитель директора казначейства банка «Открытие» Павел Пшеницын. Но все же этот рынок уже, новых выпусков мало, поэтому эти бумаги менее ликвидны, их сложнее купить или продать крупными лотами, говорит он. При этом, в отличие от размещения средств на счетах в иностранных банках, еврооблигации более подвержены процентному риску, если начнут меняться ставки на рынке, замечает Пшеницын. Впрочем, как много держать еврооблигаций на балансе, каждый банк решает самостоятельно, исходя из своей стратегии, аппетита к риску и состояния валютной ликвидности, признает он.