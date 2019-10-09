Сбербанк за месяц потерял 0,5% рынка вкладов

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Сбербанк уступил долю рынка ВТБ (слева – президент Сбербанка Герман Греф, справа – президент ВТБ Андрей Костин) Сергей Коньков / ТАСС

Банку деньги не нужны

Доля Сбербанка на рынке вкладов физлиц за август снизилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 43,8%, говорится в отчетности банка по российским стандартам. Доля госбанка снижается давно, но столь резкого снижения в этом году еще не было. На начало 2019 г. в Сбербанке, по его данным, хранилось 45,1% вкладов россиян.