Госдума смягчит для ЦБ условия продажи санируемых им банков

Поправки упростят ЦБ продажу акций санируемых им банков. Так, предусматривается, что ЦБ на основании решения совета директоров вправе продать с торгов свою долю в уставном капитале банка целиком или только ее часть. Форма торгов определяется регулятором. Кроме того, ЦБ может продавать акции на бирже. А в случае поступления лишь одной заявки можно совершить сделку с единственным претендентом. Наконец, ЦБ вправе продать акции по цене ниже цены их приобретения. Но есть в поправках и ограничения: акции нельзя продать лицам, которые владели более чем 1% акций санируемого банка, а также тем, чья деловая репутация неудовлетворительна.