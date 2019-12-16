Генпрокуратура раскритиковала временную администрацию ЦБ в бывшем страховщике МВД
В июле этого года МВД попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО). Компания в конце 2017 г. получила контракт на 13,7 млрд руб. на страхование сотрудников МВД, но уже через полгода лишилась лицензии.
ЦБ отозвал лицензию у страховщика в мае 2018 г. Спустя два месяца, в июле 2018 г., контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию». Введенная ЦБ в страховую компанию временная администрация потребовала признать ЦСО банкротом. Но суд отклонил иск. Поэтому в июне 2019 г. временная администрация покинула страховщика, а управление компанией вернулось к собственникам. Но страховать она не может, так как лишена лицензий. В мае было возбуждено уголовное дело по факту предоставления ЦСО недостоверной финансовой отчетности в ЦБ.