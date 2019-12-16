Генпрокуратура раскритиковала временную администрацию ЦБ в бывшем страховщике МВД

ЦБ отозвал лицензию у страховщика в мае 2018 г. Спустя два месяца, в июле 2018 г., контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию». Введенная ЦБ в страховую компанию временная администрация потребовала признать ЦСО банкротом. Но суд отклонил иск. Поэтому в июне 2019 г. временная администрация покинула страховщика, а управление компанией вернулось к собственникам. Но страховать она не может, так как лишена лицензий. В мае было возбуждено уголовное дело по факту предоставления ЦСО недостоверной финансовой отчетности в ЦБ.