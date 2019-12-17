ЦБ рекомендовал финансовым аналитикам не выпивать за обедом в рабочие дни
Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать кодексы этики финансиста, стандартам которого может следовать и топ-менеджмент компании. Такое письмо за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова опубликовано на сайте регулятора. Оно адресовано кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, а также саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка.
В письме Швецов указывает, что этическим кодексом работники финансовых организаций и их руководители могут руководствоваться в двух случаях: когда дают неограниченному кругу лиц рекомендации или аналитические материалы, и когда публично, в том числе в СМИ, дают оценки, которые могут оказать влияние на стабильность финансового рынка или устойчивость компании, а также на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом.
Швецов рекомендует бизнесу при написании кодекса опираться на перечень этических стандартов, разработанных всемирной ассоциацией профессионалов в области инвестиций (CFA Institute). ЦБ перевел их на русский язык и опубликовал в виде приложения к письму Швецова. Переведенный этический кодекс содержит шесть ключевых разделов, которые касаются профессионализма аналитика, его добропорядочности, отношений с клиентами и работодателями, инвестиционного анализа и конфликта интересов.
О разработке этических стандартов для финансистов в ЦБ заговорили после публикации летом 2017 г. в СМИ письма клиентского менеджера «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова с предупреждением о проблемах у банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Три из упомянутых в письме банка – «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – были в итоге взяты Центробанком на санацию.
Обязанности примерного финансового аналитика:
В ходе инвестиционного анализа, подготовки инвестиционных рекомендаций и решений и иных видов инвестиционной деятельности действовать осмотрительно, руководствуясь беспристрастным профессиональным мнением.
Действовать добросовестно (в соответствии со своей компетенцией), осмотрительно; соблюдая нормы уважения и этики по отношению к обществу в целом, клиентам и потенциальным клиентам, работодателям, работникам, коллегам и другим участникам мирового рынка капитала.
Исполнять и побуждать других исполнять свои обязанности с соблюдением профессиональных и этических норм, укрепляющих доверие к ним лично и профессии в целом.
Содействовать поддержанию норм деловой этики на рынках капитала в интересах общества в целом.
Поддерживать и повышать собственную профессиональную квалификацию, а также содействовать поддержанию и повышению профессионального уровня других специалистов в области инвестиций.
Ставить соблюдение норм профессиональной этики и интересы клиентов выше собственных интересов.
Уместность – еще одно важное качество для финансиста. Прежде чем давать рекомендации или «осуществлять инвестиционную деятельность», он должен навести «в разумных пределах» справки о клиенте, его квалификации в области инвестиций, а также регулярно пересматривать информацию такого рода. Аналитик также должен удостовериться в том, что инвестиции соответствуют финансовому положению клиента, его целям, изложенным в письменной форме, поставленной задаче и применимым ограничениям.
Финансовый аналитик должен знать и соблюдать все законы, правила и постановления государственных и регулятивных органов, органов лицензирования и профессиональных организаций, контролирующих их деятельность. Должен быть беспристрастен. Например, аналитику запрещается предлагать, требовать или принимать подарки и вознаграждения, способные отразиться на его независимости и беспристрастности.
В финансовой компании должна быть «китайская стена» – она призвана ограничить доступ к конфиденциальной информации. Доступ к ней должен быть только у тех, кому она необходима для эффективного выполнения своих функций. Следует отделять инвестиционный банкинг и корпоративные финансы от подразделений, занимающихся продажами и аналитикой, а департамент коммерческого кредитования – от трастового и аналитического подразделений банка.
Для наглядности в этическом кодексе рассматриваются конкретные примеры возможных нарушений. Так, нарушением «стандарта профессионализма» является распитие алкоголя в послеобеденное время, «поскольку оно может отрицательно повлиять на способность члена или кандидата выполнять свои профессиональные обязанности».
Аналитики и алкоголь
Пример: Саймон Сассерман работает специалистом по трастовым инвестициям в банке в небольшом богатом городе. Каждый день он с удовольствием обедает с друзьями в загородном клубе, и его клиенты видели, как он там изрядно выпивал. Вернувшись после обеда на работу, он в состоянии опьянения принимает решения по инвестированию. Его коллеги стараются решать дела с ним утром, поскольку не доверяют его способности к рассудительности в послеобеденное время.
Комментарий: Чрезмерное употребление алкоголя за обедом со стороны Сассермана и последующее состояние опьянения во время работы являются нарушением стандарта, поскольку его поведение вызвало вопросы относительно его профессионализма и компетенции. Его поведение негативно отражается на нем самом, его работодателе и инвестиционной отрасли в целом.
В стандарте указаны и рекомендации по процедурам, которые нужно делать для устранения проблем, связанных с неподобающим поведением сотрудников. Например, разработать этический кодекс, который будет обязан поддержать каждый сотрудник, и «ясно дать понять, что любое личное поведение, которое негативно отражается на данном сотруднике, организации в целом или инвестиционной отрасли, нетерпимо».
По словам Швецова, рекомендация финансовым организациями придерживаться этических норм – «это не шутка, это не блажь». Первый зампред ЦБ пообещал, что в следующем году регулятор будет уделять много внимания продвижению этики в культуру финансовых организаций. «Мы должны стараться, чтобы эти кодексы внедрялись органически, а не под палкой, чтобы дух этих кодексов не потерялся за буквой формального исполнения, поэтому мы это не форсируем, тем не менее это всерьез и надолго», – заявил Швецов.