ЦБ рекомендовал финансовым аналитикам не выпивать за обедом в рабочие дни

Аналитики и алкоголь

Пример: Саймон Сассерман работает специалистом по трастовым инвестициям в банке в небольшом богатом городе. Каждый день он с удовольствием обедает с друзьями в загородном клубе, и его клиенты видели, как он там изрядно выпивал. Вернувшись после обеда на работу, он в состоянии опьянения принимает решения по инвестированию. Его коллеги стараются решать дела с ним утром, поскольку не доверяют его способности к рассудительности в послеобеденное время.





Комментарий: Чрезмерное употребление алкоголя за обедом со стороны Сассермана и последующее состояние опьянения во время работы являются нарушением стандарта, поскольку его поведение вызвало вопросы относительно его профессионализма и компетенции. Его поведение негативно отражается на нем самом, его работодателе и инвестиционной отрасли в целом.