Рождество и налоги укрепили рубль

Российскую валюту в последние дни толкают вверх целый ряд причин, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Во-первых, судя по всему, постепенно разрешается торговый конфликт США и Китая, напоминает он: «Инвесторы ждут, что первая фаза торгового соглашения будет подписана уже в начале 2020 г.» Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что «первая фаза» торгового соглашения будет подписана лично им и главой КНР Си Цзиньпином на специальной церемонии. Китай тем временем планирует стимулировать свою экономику, сократив нормативы обязательного резервирования банков, а с 1 января снизит импортные пошлины более чем на 850 видов товаров, продолжает Кочетков. Эти меры должны поддержать глобальный экономический рост и повысить спрос на сырьевых рынках. Все рисковые активы чувствую себя хорошо на фоне очередных позитивных заявлений Трампа о близком подписании торговой сделки, согласен начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.