За Калви вступилось множество влиятельных людей, в том числе главы Сбербанка Герман Греф, «Роснано» Анатолий Чубайс, РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Они апеллировали к посланию президента, где Владимир Путин говорил о недопустимости использования правоохранительных органов в корпоративных спорах, призывали решить эти споры в арбитраже, впервые за долгие годы собрали комиссию по этике РСПП, но всё, чего в конце концов удалось добиться, – это перевод под домашний арест Калви и Филипа Дельпаля. Последнего – перед встречей Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.