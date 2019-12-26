Загадка года – председатель совета директоров банка «Восточный» Артем Аветисян
Об Артеме Аветисяне заговорили в феврале, когда рынок потрясла новость об аресте гражданина США Майкла Калви, основателя Baring Vostok – одной из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Фигурантами дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» стали еще пять менеджеров фонда и подконтрольных ему компаний. Заявление написал младший партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, но все, включая Калви, связывали его арест именно с Аветисяном и конфликтом акционеров «Восточного».
За Калви вступилось множество влиятельных людей, в том числе главы Сбербанка Герман Греф, «Роснано» Анатолий Чубайс, РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Они апеллировали к посланию президента, где Владимир Путин говорил о недопустимости использования правоохранительных органов в корпоративных спорах, призывали решить эти споры в арбитраже, впервые за долгие годы собрали комиссию по этике РСПП, но всё, чего в конце концов удалось добиться, – это перевод под домашний арест Калви и Филипа Дельпаля. Последнего – перед встречей Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Какие же силы способны что-то изменить в деле Baring Vostok? Каким же ресурсом тогда обладает Аветисян? Путин однажды одобрил проект Аветисяна создать опорный банк для малого бизнеса, но его банки не отнести к крупным, он возглавляет комитет в Агентстве стратегических инициатив, дружит с помощником президента Андреем Белоусовым и даже ходил с ним в горы. Но Белоусов заверяет, что «научился разделять личные отношения и служебные».
За время ареста Калви «Восточный» перешел из-под контроля Baring Vostok к Аветисяну с партнерами. Впрочем, суды продолжаются, в том числе в Лондоне. Стоило ли из-за этого устраивать одно из самых громких дел 2010-х гг., тоже загадка.
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