«Открытие» бесплатно поменял логотип

За девять месяцев 2019 г. у «Открытия» в 4,5 раза выросли расходы на рекламу – до 2,6 млрд руб. с 582 млн руб. в 2018 г., говорится в его отчетности по международным стандартам. Эксперт в области celebrity marketing Вадим Кормилицын предполагал, что стоимость годового контракта Басты с банком – $250 000 – 300 000, писал Forbes. В 2019 г. рекламу для банка «Точка», который является совместным предприятием «Открытие» и Qiwi, сделал российский режиссер Илья Найшуллер известный по фильмам «Хардкор» и «Я худею». Рекламный ролик сопровождал известный трек группы Massive Attack – «Angel».