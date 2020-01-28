«Открытие» бесплатно поменял логотип
Подконтрольный ЦБ банк «Открытие» обновил логотип. Скобочки стали круглыми, а в шрифте убрали засечки, сделав его более насыщенным, простым и современным, рассказал руководитель блока маркетинга и коммуникаций «Открытия» Евгений Сидоров в интервью sostav.ru
Рестайлинг логотипа обошелся банку в ноль рублей, сообщил «Ведомостям» Сидоров: его выполнили дизайнеры самого банка – дополнительных инвестиций не потребовалось.
Маркетинговые материала банка со старым логотипом будут использоваться до тех пор, пока не закончатся или не наступит износ, пояснил Сидоров. Вывески в отделениях (по данным ЦБ, у банка 683 офиса по всей России) будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены: таким образом, ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат.
Новая рекламная кампания банка в январе стартовала уже с новым логотипом, до конца года он обновится в ключевых рекламных каналах – на сайте и в мобильном приложении. Новый логотип воспринимается «более современным и надежным, вызывает доверие и желание воспользоваться услугами банка», говорится в сообщении банка.
Летом 2019 г. «Открытие» представил рынку новую стратегию продвижения, слоган и амбассадора бренда – им стал российский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Правда, слоган банку пришлось вскоре поменять. Первый вариант: «Открытие» – государственный банк нашего времени» не понравился ЦБ – регулятор выступил против использования слова «государственный» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Такое позиционирование банка бы прямо противоречило интересам развития конкуренции, подчеркивал ЦБ. Банк слоган изменил на «Открытие — надежный банк нашего времени».
За девять месяцев 2019 г. у «Открытия» в 4,5 раза выросли расходы на рекламу – до 2,6 млрд руб. с 582 млн руб. в 2018 г., говорится в его отчетности по международным стандартам. Эксперт в области celebrity marketing Вадим Кормилицын предполагал, что стоимость годового контракта Басты с банком – $250 000 – 300 000, писал Forbes. В 2019 г. рекламу для банка «Точка», который является совместным предприятием «Открытие» и Qiwi, сделал российский режиссер Илья Найшуллер известный по фильмам «Хардкор» и «Я худею». Рекламный ролик сопровождал известный трек группы Massive Attack – «Angel».
В мае 2019 г. свой логотип обновил крупнейший частный банк Альфа-банк: он отказался от названия в основном логотипе и заменил его подчеркнутой литерой «А», черта в основании получила острые углы, изменилось и начертание «А».