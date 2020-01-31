Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России
Рубль дешевеет на Московской бирже в пятницу, 31 января. Его курс снижался с начала торгов, но днем, после сообщений о первых случаях коронавируса в России, падение ускорилось: за полчаса доллар прибавил 24 коп., евро – 30 коп. К 16.40 мск доллар стоил 63,70 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро – 70,38 руб. (+55 коп.).
В пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, это произошло спустя месяц после того, как в Китае им заболел первый человек. Зараженные выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае, оба – граждане Китая. В этой связи с 1 февраля Россия закрывает авиасообщение с Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов «Китайских авиалиний» в «Шереметьево». Эти рейсы будут приниматься в отдельном терминале аэропорта.
Рынок очень нервный и реагирует на любые новые сообщения о вирусе, констатирует начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с одной стороны, официально признала распространение вируса мировой угрозой, но не рекомендовала ограничивать перемещение и торговлю между государствами, что подбодрило инвесторов, а уже сегодня ряд стран, в том числе Россия, сообщили о том, что добровольно вводят ограничения на перемещения, перечисляет он: «Эти сообщения и новости о первых случаях заболевания в России, конечно, спровоцировали новые продажи, тем более что в конце прошлого года рынки, в том числе российский, ускоренно росли, а новости о вирусе стали поводом зафиксировать прибыль».
Как именно вирус может повлиять на мировую торговлю и, соответственно, экономику, по-прежнему неясно, подчеркивает Заболотнев: «Оценить экономические риски можно будет только после появления полноценной статистики по заболеваемости, что может занять еще пару недель».
Ожидается, что пик распространения вируса придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки в это время будет сохраняться, указывает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин: «Пока на рынках сохраняется нервозность, рубль вряд ли сможет существенно укрепиться». Впрочем, сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в I квартале, поэтому при ослаблении нервозности на рынках курс доллара стабилизируется вблизи 63 руб., ожидает он.
Рубль продолжает падать из-за роста неопределенности и опасений инвесторов перед вирусной угрозой, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Однако ослабление российской валюты в пятницу до 63,7 руб./$ не связано напрямую с заявлениями властей об обнаружении двух инфицированных в России, отмечает аналитик. В перспективе ближайших недель, прогнозирует Покатович, если вирусная угроза не получит ни факторов существенного усиления, ни факторов значительного ослабления, рубль сохранит склонность к умеренному снижению, и курс валюты будет формироваться в диапазоне 63–64,5 руб./$ с повышенной волатильностью.
Распространение коронавируса вызвало коррекцию на фондовых рынках во всем мире. В четверг, когда ВОЗ сделала заявление, инвесторы избавлялись от высокодоходных активов в пользу защитных инструментов после заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что распространение вируса несет в себе риски для мировой экономики и почти однозначно скажется на росте экономики Китая.