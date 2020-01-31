Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Рынок очень нервный и реагирует на любые новые сообщения о вирусе, констатирует начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с одной стороны, официально признала распространение вируса мировой угрозой, но не рекомендовала ограничивать перемещение и торговлю между государствами, что подбодрило инвесторов, а уже сегодня ряд стран, в том числе Россия, сообщили о том, что добровольно вводят ограничения на перемещения, перечисляет он: «Эти сообщения и новости о первых случаях заболевания в России, конечно, спровоцировали новые продажи, тем более что в конце прошлого года рынки, в том числе российский, ускоренно росли, а новости о вирусе стали поводом зафиксировать прибыль».