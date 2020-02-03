Бывший американский прокурор начал расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом «Ведомостям» рассказал Камминс: расследование в отношении бывших владельцев ПСБ он ведет с ноября 2019 г.