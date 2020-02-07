Гендиректор Credit Suisse уйдет в отставку на фоне скандала со слежкой
Генеральный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджани Тиам уходит в отставку. Совет директоров единогласно принял решение о его увольнении, говорится в сообщении банка. Тиам покинет пост 14 февраля после презентации результатов работы банка в 2019 г. В Credit Suisse он работал с 2015 г.
Новым гендиректором Credit Suisse станет Томас Готтштайн. Он работает в банке уже более 20 лет. В последнее время занимал пост главы Credit Suisse в Швейцарии.
Отставке Тиама предшествовал скандал со слежкой за бывшими сотрудниками банка. На заседании совета директоров он заверил, что ничего не знал об этом. «Я не знал о наблюдении за двумя бывшими коллегами. Это, несомненно, вызвало у Credit Suisse беспокойство и тревогу. Я сожалею, что это произошло, так не должно было случиться», – заявил Тиам.
Слежка велась за банкиром Икабром Ханом, который ушел к конкурентам Credit Suisse после ссоры с гендиректором, сообщал Bloomberg. Тиам и Хан серьезно поссорились на вечеринке в начале прошлого года и не смогли наладить отношения, писала The Wall Street Journal. После увольнения Хан стал одним из руководителей по управлению активами в UBS Group.
Руководство Credit Suisse опасалось, что Хан начнет переманивать сотрудников в свою новую команду, поэтому установило за ним слежку, писали СМИ. Банк обратился в охранную компанию Investigo, чтобы нанять детективов, которые шпионили за бывшим работником. Но он заметил слежку и подал заявление в правоохранительные органы. Bloomberg отмечает, что слежка также велась за руководителем кадровой службы Credit Suisse и еще за одним сотрудником американского подразделения банка.
Когда информация о слежке подтвердилась, несколько банкиров потребовали отставки Тиама. Однако расследование пришло к выводу, что гендиректор ничего не знал о наблюдении за бывшими сотрудниками. В организации слежки обвинили операционного директора Credit Suisse Пьера-Оливье Буэ, близкого подчиненного Тиама, и в октябре 2019 г. он ушел в отставку.
В начале февраля швейцарская SonntagsZeitung сообщила, что Credit Suisse следил также за Greenpeace. Слежка якобы началась после того, как активисты организации сорвали годовое собрание акционеров банка в 2017 г., требуя сократить инвестиции в добычу нефти на Сахалине. Credit Suisse отказался комментировать эту информацию.