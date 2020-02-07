Гендиректор Credit Suisse уйдет в отставку на фоне скандала со слежкой

Отставке Тиама предшествовал скандал со слежкой за бывшими сотрудниками банка. На заседании совета директоров он заверил, что ничего не знал об этом. «Я не знал о наблюдении за двумя бывшими коллегами. Это, несомненно, вызвало у Credit Suisse беспокойство и тревогу. Я сожалею, что это произошло, так не должно было случиться», – заявил Тиам.