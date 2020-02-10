ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций
ЦБ опубликовал очередной выпуск «Обзора рисков финансовых рынков». Его отдельная глава посвящена рынку микрофинансирования. Так, ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Как выяснил регулятор, более половины кредитов МФО выдали заемщикам с очень высокой долговой нагрузкой. По данным 18 крупнейших МФО, которые занимают 66,1% рынка потребительского микрофинансирования, 18% выданных в IV квартале 2019 г. микрозаймов пришлось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80%, а еще 37% – свыше 80%.
ПДН – отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ начал рассчитывать этот показатель с 1 октября 2019 г. От ПДН стал зависеть коэффициент риска по каждому необеспеченному кредиту. Чем выше риск, тем больше резервов должен формировать банк. Таким образом, ЦБ пытается сделать такие кредиты более дорогими для банков и МФО. Глобальная же цель регулятора – охладить рынок потребительского кредитования.