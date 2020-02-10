ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций

ПДН – отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ начал рассчитывать этот показатель с 1 октября 2019 г. От ПДН стал зависеть коэффициент риска по каждому необеспеченному кредиту. Чем выше риск, тем больше резервов должен формировать банк. Таким образом, ЦБ пытается сделать такие кредиты более дорогими для банков и МФО. Глобальная же цель регулятора – охладить рынок потребительского кредитования.