Чистая прибыль группы Альфа-банка упала впервые за пять лет
Крупнейшая частная банковская группа в 2019 г. заработала $704 млн чистой прибыли – это в 1,8 раза ниже, чем годом ранее, говорится в отчетности Альфа-банка по международным стандартам. В последний раз чистая прибыль группы падала в кризисном 2014 г. – в 27 раз до $33 млн.
За минувший год у Альфа-банка в 2,5 раза выросли отчисления в резервы – $652 млн. Основной рост пришелся на первое полугодие – тогда банк увеличил резервы по корпоративному портфелю в 20 раз до $447 млн, из-за этого прибыль группы сократилась почти втрое. Резкий рост отчислений в резервы был связан с несколькими крупными заемщиками, говорил главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, не называя их. Это произошло после ареста весной Алексея Хотина, что нарушило его мировое соглашение с банком на $700 млн . В январе этого года стороны заключили второе мировое соглашение об урегулировании задолженности на $590 млн. Но банк пока не будет спешить с роспуском резервов по долгу Хотина, отметил Чухлов на телеконференции в четверг, 20 февраля.
Рост отчислений в резервы во втором полугодии на более чем $200 млн связан с розничным портфелем, рассказал Чухлов: кредиты физлицам в 2019 г. выросли на 72% до $10,4 млрд. Весь кредитный портфель банка за год вырос на 30,3% и составил $40 млрд.
Для банка и акционеров важна не только чистая прибыль, а общий совокупный доход, который учитывает прибыль и прочий совокупный доход, объяснил журналистам Чухлов: этот показатель вырос более чем в 1,5 раза до $1,03 млрд благодаря росту на $324 млн прочего совокупного дохода из-за валютной переоценки. Эта переоценка возникла в результате существенного укрепления рубля, пояснил Чухлов (за год – более чем на 7,5 руб./$). В итоге, благодаря наращиванию бизнеса и росту общего совокупного дохода акционерный капитал банковской группы вырос за год с $7,2 млрд до $8,1 млрд. Когда рубль укрепляется, это оказывает положительное влияние на капитал группы, когда рубль ослабевает – отрицательное, отметил Чухлов. Таким образом, заключил он, в 2018 г. в общем совокупном доходе банк принес акционерам $700 млн, а в минувшем – более $1 млрд дохода.
В случае с Альфа-банком надо смотреть на общий совокупный доход, согласен аналитик Fitch Антон Лопатин: именно в нем отражается результат хеджирования валютной структуры баланса, нивелируя результат колебаний курса рубля.