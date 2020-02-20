Чистая прибыль группы Альфа-банка упала впервые за пять лет

За минувший год у Альфа-банка в 2,5 раза выросли отчисления в резервы – $652 млн. Основной рост пришелся на первое полугодие – тогда банк увеличил резервы по корпоративному портфелю в 20 раз до $447 млн, из-за этого прибыль группы сократилась почти втрое. Резкий рост отчислений в резервы был связан с несколькими крупными заемщиками, говорил главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, не называя их. Это произошло после ареста весной Алексея Хотина, что нарушило его мировое соглашение с банком на $700 млн . В январе этого года стороны заключили второе мировое соглашение об урегулировании задолженности на $590 млн. Но банк пока не будет спешить с роспуском резервов по долгу Хотина, отметил Чухлов на телеконференции в четверг, 20 февраля.