ВТБ стал партнером Михаила Гуцериева

«Русснефть» последние три года исправно платит на привилегированные акции дивиденды по 2,3–2,5 млрд руб. С 2020 г. компания планировала повысить их до 3,8 млрд руб. Держатели обыкновенных акций пока не получили ничего. Но основной владелец компании Михаил Гуцериев говорил в июне 2019 г., что компания может начать выплату дивидендов на обыкновенные акции с 2022 г. По его словам, общая сумма начислений в течение трех лет может вырасти до $100 млн.