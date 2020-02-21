ВТБ стал партнером Михаила Гуцериева
Дочка ВТБ «Бизнес финанс» стала владельцем 8,48% нефтяной компании «Русснефть» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). При этом банк «Траст» (принадлежит ЦБ) на столько же снизил свою долю привилегированных акций компании – с 24,99 до 16,52%. Это следует из отчета «Русснефти» за IV квартал, первым на изменения обратил внимание РБК.
Судя по отчету нефтяной компании, у «Траста» остались еще 3,61% обыкновенных ее акций.
«Траст» получил 25% «Русснефти» после санации Бинбанка, в котором у Михаила Гуцериева была доля, а контрольный пакет – у его племянника Микаила Шишханова. По соглашению с ЦБ собственники обязались перевести в «Траст» активы на более чем 300 млрд руб., туда вошли доли в «Русснефти», девелоперских компаниях «Интеко» и «А101 Девелопмент» и агрохолдингах, включая 69% «Русгэйн холдинга».
В октябре 2019 г. банк попытался продать долю в «Русснефти». Он выставил на продажу весь свой пакет привилегированных акций «Русснефти» по начальной цене 62,2 млрд руб. Как следует из протоколов, ни одной заявки не поступило и торги были признаны несостоявшимися.
Гуцериев планировал выкупить у «Траста» привилегированные акции «Русснефти» и другие активы за 95 млрд руб., сообщало Reuters со ссылкой на подготовленную в сентябре презентацию банка.
«Русснефть» последние три года исправно платит на привилегированные акции дивиденды по 2,3–2,5 млрд руб. С 2020 г. компания планировала повысить их до 3,8 млрд руб. Держатели обыкновенных акций пока не получили ничего. Но основной владелец компании Михаил Гуцериев говорил в июне 2019 г., что компания может начать выплату дивидендов на обыкновенные акции с 2022 г. По его словам, общая сумма начислений в течение трех лет может вырасти до $100 млн.
Также 21 февраля нефтяная компания сообщила, что «Ай кью джи управление активами» (управляющая компания НПФ «Сафмар») снизила прямую долю участия в капитале нефтекомпании с 6,42 до 4,11%. А кипрская «Граналонар лимитед» 16 января стала косвенным владельцем 37,15% компании через кипрскую же «Брэдинар холдингз лимитед», российские компании «Млада», «Миланфо» и «Надежность».
«Ведомости» ожидают комментарии ВТБ, «Траста» и «Сафмара».