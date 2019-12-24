Выкуп акций с рынка может понизить рейтинг финансового холдинга Гуцериева
Рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз рейтинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) на «негативный» со «стабильного». Холдинг вопреки ожиданиям отказался от политики поддержания нулевого долга и решил привлечь 21 млрд руб. заемных денег для финансирования обратного выкупа акций (buy back), объясняется в сообщении агентства. Изменение прогноза отражает мнение агентства о том, что финансовая политика холдинга стала более агрессивной и рискованной. Это происходит на фоне того, что инвестиционный портфель компании по-прежнему невелик и недостаточно диверсифицирован, а оборачиваемость активов низкая.
В декабре 2019 г. СФИ объявила о продолжении программы выкупа акций с Московской биржи, которая рассчитана на год. Акции будут консолидироваться на балансе оператора программы – кипрской Weridge, которой СФИ откроет кредитную линию на 21 млрд руб. Выкуп акций холдинг профинансирует за счет собственных и заемных средств.
Деньги, которые СФИ займет Weridge на выкуп, сам холдинг также возьмет в кредит: ему одобрена пятилетняя кредитная линия на 21 млрд руб. от российского банка, пишут аналитики S&P, не называя банк. Совет директоров СФИ в декабре одобрил привлечение кредита от ВТБ, залогом по которому выступят в том числе акции НПФ «Сафмар» и имущество холдинга стоимостью до 34 млрд руб. Свободных средств у компании, согласно отчетности холдинга, 5,2 млрд руб. Представитель ВТБ от комментариев отказался.
Выкуп акций СФИ начала в ноябре 2018 г., решив потратить на buy back до 6 млрд руб. Тогда Weridge выкупила 7,49% акций холдинга. 48,78% СФИ принадлежит компаниям группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, еще 8,34% – НПФ «Будущее», 7,67% – банку «Траст». На Московской бирже обращается 37% акций холдинга – по текущим котировкам это 21 млрд руб. Капитализация СФИ составляет 57,3 млрд руб.
У S&P действительно был формальный повод понизить прогноз в виде привлечения нами крупного займа, говорит представитель СФИ: «Для нас главным является тот факт, что агентство подтвердило сам рейтинг». Он уверен, что холдинг должен стоить больше, чем сегодня его оценивает рынок: «Сейчас мы можем приобрести акции по низкой стоимости, чтобы в будущем иметь возможность или направлять прибыль на дальнейшее развитие холдинга, или вторично продать акции по более высокой цене, заработав на этом».
Новый этап обратного выкупа может привести к тому, что группа сконцентрирует больше 50% акций СФИ – это станет поводом для предъявления обязательной оферты миноритариям. Привлеченный кредит в ВТБ, в частности, и будет направлен Weridge на выкуп акций у миноритариев в рамках оферты, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники: холдинг надеется, что большинство акционеров согласятся на нее, и готовится выкупить все свои бумаги.
По данным S&P, холдинг не планирует использовать все средства по кредиту. Аналитики отмечают и ограниченные возможности СФИ по привлечению дополнительного долга, учитывая текущие условия кредитного договора: компания намерена гасить кредит за счет вторичного публичного размещения акций либо за счет дивидендного дохода и считает увеличение долговой нагрузки временным. Тем не менее это решение свидетельствует о значительном изменении финансовой политики, которая ранее предусматривала поддержание нулевого уровня долга, указывают в S&P.
Сейчас портфель холдинга состоит из четырех компаний – это меньше, чем у сопоставимых групп, и свидетельствует о высокой концентрации бизнеса на российском финансовом секторе. Более того, ни одна из дочерних компаний холдинга не является ключевой для СФИ, а также не имеет листинга на бирже, что нехарактерно для инвестиционных холдинговых компаний. В S&P полагают, что в связи с этим продажа этих компаний в случае необходимости может занять длительное время. Негативное влияние на профиль бизнес-рисков оказывает и тот факт, что СФИ является держателем контрольного пакета акций трех из четырех своих активов.
Рейтинги компании по-прежнему ограничены небольшим объемом (около $1,6 млрд) и невысокой диверсификацией инвестиционного портфеля, а также зависимостью компании от экономических условий и условий ведения бизнеса в России. Аналитики S&P также отмечают непродолжительную деятельность компании и отсутствие оборачиваемости активов – продажи и приобретения новых, поскольку холдинг был основан в 2017 г.
Кроме buy back «Сафмар» выкупает у банка непрофильных активов «Траст» 7,67% акций СФИ в рамках сделки по урегулированию спора на 135 млрд руб. по итогам санации Бинбанка в 2017 г.: Гуцериев был миноритарным акционером банка. О выкупе акций СФИ писало Reuter.