Выкуп акций с рынка может понизить рейтинг финансового холдинга Гуцериева

Сейчас портфель холдинга состоит из четырех компаний – это меньше, чем у сопоставимых групп, и свидетельствует о высокой концентрации бизнеса на российском финансовом секторе. Более того, ни одна из дочерних компаний холдинга не является ключевой для СФИ, а также не имеет листинга на бирже, что нехарактерно для инвестиционных холдинговых компаний. В S&P полагают, что в связи с этим продажа этих компаний в случае необходимости может занять длительное время. Негативное влияние на профиль бизнес-рисков оказывает и тот факт, что СФИ является держателем контрольного пакета акций трех из четырех своих активов.