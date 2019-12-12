«Сафмар финансовые инвестиции» объявили о новом выкупе акций с биржи

Выкуп акций «Сафмар финансовые инвестиции» начали в ноябре 2018 г., решив потратить на buy back до 6 млрд руб. в течение трех лет. В его рамках Weridge выкупила 7,49% акций СФИ. Всего 48,78% холдинга принадлежит компаниям группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, еще 8,34% – НПФ «Будущее», 7,67% – банку «Траст», указано на сайте «Сафмар финансовых инвестиций» (данные на 21 октября 2019 г.). На Московской бирже в свободном обращении находятся 37% акций холдинга.