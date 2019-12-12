«Сафмар финансовые инвестиции» объявили о новом выкупе акций с биржи
Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) продолжит программу выкупа (buy back) торгующихся на Московской бирже собственных акций, говорится в сообщении компании.
Новая программа обратного выкупа рассчитана на один год. «Приобретение собственных акций будет профинансировано холдингом за счет собственных и заемных средств, которые будут привлечены в ближайшее время», – отмечается в сообщении. Согласно отчетности холдинга, по состоянию на 30 июня 2019 г. свободные средства для инвестирования составляли 5,2 млрд руб.
Одновременно с объявлением о buyback СФИ сообщили о привлечении оператором программы выкупа – Weridge Investment Limited кредита от ВТБ под залог акций НПФ «Сафмар», следует из материалов компании. Совет директоров компании принял два решения: передать в залог по кредиту 75% плюс 1 акцию дочерней компании (без указания названия) и разрешить сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения пакета НПФ.
Выкуп акций «Сафмар финансовые инвестиции» начали в ноябре 2018 г., решив потратить на buy back до 6 млрд руб. в течение трех лет. В его рамках Weridge выкупила 7,49% акций СФИ. Всего 48,78% холдинга принадлежит компаниям группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, еще 8,34% – НПФ «Будущее», 7,67% – банку «Траст», указано на сайте «Сафмар финансовых инвестиций» (данные на 21 октября 2019 г.). На Московской бирже в свободном обращении находятся 37% акций холдинга.