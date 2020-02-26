Сотрудники «Тинькофф» подшутили над владельцем банка
«Тинькофф» в официальном релизе о спонсорстве Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу зашифровал послание для своего основателя Олега Тинькова. В сообщении, опубликованном на сайте банка, «Тинькофф» подчеркнул отдельные буквы, из которых складывается сообщение «Как тебе такое, Олег Тиньков».
Тиньков заявил «Ведомостям», что не знал о проделке сотрудников банка. «Креативно ребята выступают. Как всегда, впрочем. Мне такое отлично», – сказал Тиньков, подчеркнув преимущества сотрудничества банка с лигой.
Президент РПЛ Сергей Прядкин в среду, 26 февраля, официально объявил, что «Тинькофф» стал титульным спонсором премьер-лиги. Соглашение с банком рассчитано до конца сезона-2021/22. Турнир начиная с этого месяца будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига».
В поисках нового спонсора РПЛ принимал участие президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он рассказывал, что еще год назад начал переговоры с Тиньковым о том, чтобы «Тинькофф банк» стал партнером РФС, но посчитал, что будет правильным, если банк станет партнером РПЛ. По информации Дюкова, размер контракта между банком и лигой – 300 млн руб. в год, плюс 75 млн руб. ежегодно, которые получит от банка «Матч ТВ».
Тиньков неоднократно критиковал российских футболистов, а сам турнир называл жалким зрелищем. В 2016 г. банкир даже обещал никогда не инвестировать в российский футбол. После появления слухов о контракте «Тинькофф банка» и РПЛ Тиньков на своей странице в Instagram 11 февраля написал, что не отказывается от своих слов, а возможная сделка с РПЛ является решением менеджмента банка.
«Тинькофф» не первый раз оставляет скрытое послание в официальном релизе. В декабре 2019 г. в сообщении банка о запуске обновленного приложения, в котором появится окно «Сервисы», была зашифрована фраза «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».