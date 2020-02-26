Сотрудники «Тинькофф» подшутили над владельцем банка

В поисках нового спонсора РПЛ принимал участие президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он рассказывал, что еще год назад начал переговоры с Тиньковым о том, чтобы «Тинькофф банк» стал партнером РФС, но посчитал, что будет правильным, если банк станет партнером РПЛ. По информации Дюкова, размер контракта между банком и лигой – 300 млн руб. в год, плюс 75 млн руб. ежегодно, которые получит от банка «Матч ТВ».