«Тинькофф» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу

В поисках нового спонсора РПЛ принимал участие президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он рассказывал, что год назад вел переговоры с основным владельцем банка Олегом Тиньковым о том, чтобы «Тинькофф банк» стал партнером РФС, но посчитал, что будет правильным, если банк станет партнером РПЛ. По словам Дюкова, он порекомендовал банку и РПЛ начать переговоры, которые шли долгое время, и он уже в них не участвовал. По информации Дюкова, размер контракта между банком и лигой – 300 млн руб. в год, плюс 75 млн руб. ежегодно, которые получит от банка «Матч ТВ».