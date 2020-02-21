«Тинькофф» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу
Российская премьер-лига по футболу (РПЛ) и «Тинькофф банк» достигли договоренности о сотрудничестве – банк станет титульным спонсором лиги. Пресс-конференция, на которой будет объявлено о партнерстве, состоится в центральном офисе агентства «Интерфакс» в среду, 26 февраля.
О том, что «Тинькофф банк» станет титульным спонсором РПЛ со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига», 10 февраля сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник. Представитель банка тогда отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию.
«Тинькофф банк» станет третьим титульным спонсором в истории РПЛ после «Росгосстраха» (2006–2010 гг. и 2015–2018 гг.) и «Согаза» (2011–2015 гг.). В 1990-е гг. титульными спонсорами чемпионата России по футболу (РПЛ была создана в 2002 г.) были производители жевательной резинки Stimorol и прохладительного напитка Pepsi. С 2018 г. у РПЛ не было титульного спонсора.
В поисках нового спонсора РПЛ принимал участие президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он рассказывал, что год назад вел переговоры с основным владельцем банка Олегом Тиньковым о том, чтобы «Тинькофф банк» стал партнером РФС, но посчитал, что будет правильным, если банк станет партнером РПЛ. По словам Дюкова, он порекомендовал банку и РПЛ начать переговоры, которые шли долгое время, и он уже в них не участвовал. По информации Дюкова, размер контракта между банком и лигой – 300 млн руб. в год, плюс 75 млн руб. ежегодно, которые получит от банка «Матч ТВ».
«Олег написал мне, что сделал это для меня. Он коммерсант, вряд ли бы он пошел на это, если бы посчитал, что сделка будет непривлекательной. Давайте посмотрим, что получится. Если банку получится заработать, то это будет прекрасный "кейс". И уже через два года будет больше желающих стать спонсором РПЛ»
Тиньков – болельщик «Зенита» и неоднократно критиковал российских футболистов, а сам турнир называл жалким зрелищем. В 2016 г. банкир даже обещал никогда не инвестировать в российский футбол. После появления слухов о контракте «Тинькофф банка» и РПЛ Тиньков на своей странице в Instagram 11 февраля написал, что не отказывается от своих слов, а возможная сделка с РПЛ является решением менеджмента банка. Тиньков напомнил, что у банка миллионы владельцев карт и они являются футбольными болельщиками. «И банк их хочет поддержать, как я понял... Прекрасно!» – считает бизнесмен.