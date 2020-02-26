«Тинькофф» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
О том, что «Тинькофф банк» станет титульным спонсором РПЛ со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига», 10 февраля сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник. Представитель банка тогда отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков говорил, что сделка между РПЛ и банком оценивается в 300 млн руб., еще 75 млн пойдут на «Матч ТВ».
«Тинькофф банк» третий титульный спонсор в истории РПЛ после «Росгосстраха» (2006–2010 гг. и 2015–2018 гг.) и «Согаза» (2011–2015 гг.). В 1990-е гг. титульными спонсорами чемпионата России по футболу (РПЛ была создана в 2002 г.) были производители жевательной резинки Stimorol и Pepsi. С 2018 г. у РПЛ не было титульного спонсора.