«Тинькофф» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу

О том, что «Тинькофф банк» станет титульным спонсором РПЛ со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига», 10 февраля сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник. Представитель банка тогда отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков говорил, что сделка между РПЛ и банком оценивается в 300 млн руб., еще 75 млн пойдут на «Матч ТВ».