ВТБ испугался своей глобальной значимости
В январе ЦБ выпустил доклад, в котором предложил изменить требования к системно значимым кредитным организациям (СЗКО) и критерии их определения. По мнению регулятора, отнесение банка к системно значимым организациям не должно рассматриваться «только лишь как преимущество». ЦБ объяснял необходимость изменения подхода тем, что ряд критериев для формирования перечня СЗКО устарели, в частности после ситуации с введением санкций против России в 2014 г.
Сейчас для всех СЗКО действует надбавка за системную значимость к минимальным значениям нормативов достаточности капитала в размере 1%. Вместо единой для всех надбавки регулятор предлагает брать для ее расчета обобщающий результат банка – среднюю долю рынка, рассчитанную по отдельным статьям активов, взятых с определенным весом. Для банков с долей 1–10% надбавка останется на уровне 1%. По предварительным расчетам ЦБ, по новой методике она останется у 9 из 11 системно значимых банков. Для Сбербанка надбавка увеличится до 2,5, для ВТБ – на 1,5%.
Что не устраивает ВТБ
ВТБ не возражает против введения другой системы расчета надбавок, объект критики госбанка – это установление верхнего уровня надбавок, сообщил Пьянов. Установление для Сбербанка и ВТБ значение в 2,5% и 1,5% выведет два крупнейших госбанка «в лигу глобальных системно значимых банков», хотя они таковыми не являются. Например, надбавку за системную значимость в 2,5%, которая грозит Сбербанку, сейчас имеет только JPMorgan Chase, активы которого в 50 раз превышают активы Сбербанка, напомнил Пьянов.
ВТБ с надбавкой 1,5% попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank, рассказал Пьянов: они все также глобально значимые банки.
По мнению госбанка, и без этих надбавок регулирование в России – самое консервативное в мире, а введение надбавок приведет к ограничению роста банковского сектора.
«Ведомости» направили запросы в Сбербанк и ЦБ.
Риск стать глобально значимым
Увеличение надбавок для российских СЗКО не выводит банк автоматически в список глобально системно значимых.
Среди стран, применяющих регулирование деятельности национальных системно значимых банков (НСЗБ), не существует единообразной реализации базельской концепции по установлению значений надбавки, говорится в докладе ЦБ: регулятор каждой страны может устанавливать размер надбавки на свое усмотрение исходя из национальной системной значимости. Например, ЕС для национальных системно значимых банков (туда входят и инвестиционные компании) с июня 2019 г. предельное значение надбавки повысил с 2 до 3%.
Базельский комитет финансового надзора задумался о создании списка глобально системно значимых банков после мирового финансового кризиса 2008 г. Глобальное системное значение оценивается с точки зрения воздействия, которое может иметь банкротство банка на глобальную финансовую систему и экономику, говорится в базельской методологии. Каждый год, начиная с 2012 г., совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), основанный странами «большой двадцатки» и Базельским комитетом, публикует обновленный список глобальных банков, которые по ряду критериев представляют наибольшую значимость для мировой экономики.
Сейчас в нем 30 банков – из Европы, США, Китая и Японии. Российских банков в этом списке нет. Все банки распределены на пять групп в зависимости от соответствия требованиям по надбавке к капиталу первого уровня. Значения надбавок начинаются с 1% и по 0,5 п. п. увеличиваются до 3,5% (эта группа традиционно пустая). Чем значимее банк, тем выше значение буфера. Самый системно значимый банк сейчас – JP Morgan Chase, он соблюдает надбавку в 2,5%. Второе место с надбавкой в 2% делят Citigroup и HSBC.