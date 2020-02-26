ВТБ испугался своей глобальной значимости

Сейчас в нем 30 банков – из Европы, США, Китая и Японии. Российских банков в этом списке нет. Все банки распределены на пять групп в зависимости от соответствия требованиям по надбавке к капиталу первого уровня. Значения надбавок начинаются с 1% и по 0,5 п. п. увеличиваются до 3,5% (эта группа традиционно пустая). Чем значимее банк, тем выше значение буфера. Самый системно значимый банк сейчас – JP Morgan Chase, он соблюдает надбавку в 2,5%. Второе место с надбавкой в 2% делят Citigroup и HSBC.