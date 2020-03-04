Банки не хотят отказываться от комиссий за оплату ЖКУ

Чтобы избежать этого, банки предлагают обязать обеспечить инфраструктуру приема платежей УК и ТСЖ, но затраты на ее поддержание должны нести не физлица, а ресурсоснабжающие компании (% от платежа). Также АБР предлагает обязать банки, получающие платежи за ЖКУ, брать комиссию с УК и ТСЖ, которые он обслуживает, и делиться ей с банком плательщика (он тоже понес затраты), если между банками нет договора. Механизм «расщепления» этой комиссии должен продумать ЦБ, говорит вице-президента АБР Алексей Войлуков, который участвует в обсуждении законопроекта. Поставщики ЖКУ, в свою очередь, могут заложить эту комиссию в тарифы или вычитать из своей прибыли. Но для этого нужно отменить постановление правительства о запрете включать комиссии за платежные услуги в тарифы ЖКУ, которое должно вступить в силу с сентября, пишет АБР.