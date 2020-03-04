Банки не хотят отказываться от комиссий за оплату ЖКУ
Банки не согласны с планируемыми изменениями в Жилищном кодексе, написала 2 марта Ассоциация банков России (АБР) в комитет по финансовому рынку Госдумы. Предлагаемые меры обсуждали во вторник, 3 марта, на закрытой встрече в Госдуме. Внесенный в Госдуму законопроект предполагает запрет на взимание любых комиссий с физлиц при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он распространяется на всех – банки, платежных агентов, банковских платежных агентов и операторов почтовой связи.
Отмена этих комиссий лишит банки средств на поддержание сети приемов платежей, пишет АБР. Деньги на содержание платежной сети они берут из комиссий, которые управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) платят банкам за прием платежей, и из комиссий, которые платят физлица, говорится в письме АБР. Отмена комиссии для физлиц увеличит расходы УК и ТСЖ на организацию приема платежей, что может привести и к росту тарифов, говорится в письме. Другое вероятное последствие, по мнению ассоциации, сокращение числа точек приема платежей, что чревато очередями и увеличением времени на оплату платежей до 40–90 минут.
Чтобы избежать этого, банки предлагают обязать обеспечить инфраструктуру приема платежей УК и ТСЖ, но затраты на ее поддержание должны нести не физлица, а ресурсоснабжающие компании (% от платежа). Также АБР предлагает обязать банки, получающие платежи за ЖКУ, брать комиссию с УК и ТСЖ, которые он обслуживает, и делиться ей с банком плательщика (он тоже понес затраты), если между банками нет договора. Механизм «расщепления» этой комиссии должен продумать ЦБ, говорит вице-президента АБР Алексей Войлуков, который участвует в обсуждении законопроекта. Поставщики ЖКУ, в свою очередь, могут заложить эту комиссию в тарифы или вычитать из своей прибыли. Но для этого нужно отменить постановление правительства о запрете включать комиссии за платежные услуги в тарифы ЖКУ, которое должно вступить в силу с сентября, пишет АБР.
За 9 месяцев 2019 г. россияне, по данным Росстата, заплатили за жилищно-коммунальные услуги 1,9 трлн руб. – почти в равной пропорции по прямым договорам с ресурсоснабжающими предприятиями и через агентов.
Платежи по прямым договорам проходят через Единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ), которые берут комиссию с УК и ТСЖ около 2%. В нее входят услуги биллинга, изготовление единого платежного документа, его доставка, организация сети пунктов приема платежей, включая информационно-технологический обмен, объясняет директор Ассоциации региональных расчетных центров Ольга Селляхова. А комиссию именно за прием платежей взимают банки и платежные агенты, говорит она. «Мы считаем, что если законодатели хотят обязать банки отменить комиссии за прием платы за ЖКУ, то будет справедливо скорректировать и комиссии ЕИРЦ, затраты на которые УК и ТСЖ включают в итоговые счета граждан», – говорит Войлуков.
По его оценке, около половины агентских платежей за ЖКУ проводит Сбербанк. В нем около 65% платежей за ЖКУ принимаются без комиссии с физлиц, сообщил представитель Сбербанка. При этом самый популярный способ оплаты, отметил он, – это «Сбербанк онлайн» и автоплатеж, при котором комиссия не превышает 1% от суммы платежа, сообщил он. По его словам, представитель Сбербанка участвует в обсуждении этой проблемы.
Другой крупный агент по приему платежей – «Почта банк» не ответил на запрос «Ведомостей», ВТБ отказался от комментариев.
В «Тинькофф банке» комиссии за платежи за ЖКУ онлайн нет и отменять этот сервис банк не собирается, сообщил его представитель. Некоторым поставщикам услуг и агрегаторам банк выплачивает комиссию «из своего кармана», добавил он. Отмена комиссий за ЖКУ позитивно отразится на потребителях, но для агентов и банков могут быть определенные негативные последствия, указывает представитель Qiwi.