«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге
Заявка на регистрацию товарного знака AI Bank, о которой стало известно в день, когда основатель и основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о своей тяжелой болезни, вызвала ожидания смены названия банка. Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».
«С конца прошлого года мы начали развивать концепцию AI-банкинга, то есть банкинга на основе искусственного интеллекта, – рассказал он. – Мы регистрируем соответствующий товарный знак, чтобы закрепить концепцию за собой. Мы регистрируем десятки товарных знаков под разные задачи и цели. Ни о каком ребрендинге [«Тинькофф банка»] речь не идет».
Банк подал заявку на регистрацию знака AI Bank 27 февраля, следует из данных Федерального института промышленной собственности. Пока его использовать никак не планируется, говорит представитель «Тинькофф».
В декабре 2019 г. «Тинькофф» запустил приложение на базе технологий искусственного интеллекта, интегрированное в онлайн-банк «Тинькофф». В его релизе эта концепция названа AI Finance.
В пятницу, 6 марта, Тиньков опубликовал заявление, что он болен острой формой лейкемии. Сейчас он находится в Лондоне, где ждет решения суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.