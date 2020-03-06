«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге

В пятницу, 6 марта, Тиньков опубликовал заявление, что он болен острой формой лейкемии. Сейчас он находится в Лондоне, где ждет решения суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.