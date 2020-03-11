Группа «Тинькофф» получила рекордную прибыль и заплатит дивиденды
Владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group Holding Олега Тинькова объявила о рекордной чистой прибыли. Компания заработала в 2019 г. 36,1 млрд руб. – на 33% больше, чем в 2018 г.
Рекордным заработком компания решила поделиться с инвесторами. До конца марта она выплатит около $42 млн дивидендов (3 млрд руб. по текущему курсу). Значительная часть этой суммы – почти $17 млн достанется Тинькову, который контролирует 40,4% акций компании (88,63% голосов). Дивидендная политика TCS Group предусматривает выплату через дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО.
Последний раз TCS Group платила дивиденды год назад. За I квартал 2019 г. инвесторы получили $58 млн. Затем компания отказалась от выплат из-за подготовки к SPO на Лондонской бирже, необходимости в дополнительном капитале для соответствия требованиям ЦБ и поддержки роста кредитного портфеля. Пожелание не платить дивиденды высказывали сами инвесторы в рамках подготовки к SPO, говорил предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз. В июне 2019 г. TCS Group разместила в ходе SPO GDR на $300 млн.
На новостях о выплате дивидендов котировки расписок TCS Group на Мосбирже и LSE подскочили примерно на 10,5%. Но по состоянию на 15.30 мск цены скорректировались. Рост в Лондоне составил 8%, в Москве – 5,8%. Капитализация компании составила $3,3 млрд.
Последние дня выдались для TCS Group тяжелыми. Сначала стало известно, что власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. А 6 марта Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости.
Как поработал «Тинькофф банк»
В 2019 г. группа нарастила кредитный портфель на 66% – до 329,2 млрд руб. Доля кредитных карт в нем – 61% (200,8 млрд руб., рост на 38,8%). Сильнее всего у банка выросли обеспеченные кредиты – в 11,1 раза до 29,1 млрд руб. и автокредиты – в 1,6 раза до 19,2 млрд руб. Доля неработающих кредитов сократилась на 0,3 п. п. до 9,1%. Средства клиентов выросли на 47% и составили 411,6 млрд руб., активы холдинга – на 54% до 579,5 млрд руб. Клиенты банка приобрели более 4,3 млн новых кредитных продуктов, несмотря на то, что компания придерживается консервативного подхода к кредитованию, приводятся слова Хьюза в сообщении TCS Group.
Чистые процентные доходы увеличились на 45% до 86,8 млрд руб., в 2,3 раза выросли резервы под кредитные потери – с 11,6 млрд до 27,1 млрд руб.
В 2020 г. группа ждет роста кредитного портфеля не менее чем на 20% и чистую прибыль на уровне как минимум 42 млрд руб., сказал Хьюз на телеконференции.