Группа «Тинькофф» получила рекордную прибыль и заплатит дивиденды

В 2019 г. группа нарастила кредитный портфель на 66% – до 329,2 млрд руб. Доля кредитных карт в нем – 61% (200,8 млрд руб., рост на 38,8%). Сильнее всего у банка выросли обеспеченные кредиты – в 11,1 раза до 29,1 млрд руб. и автокредиты – в 1,6 раза до 19,2 млрд руб. Доля неработающих кредитов сократилась на 0,3 п. п. до 9,1%. Средства клиентов выросли на 47% и составили 411,6 млрд руб., активы холдинга – на 54% до 579,5 млрд руб. Клиенты банка приобрели более 4,3 млн новых кредитных продуктов, несмотря на то, что компания придерживается консервативного подхода к кредитованию, приводятся слова Хьюза в сообщении TCS Group.