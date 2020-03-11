Группа «Тинькофф» объявила о выкупе своих бумаг с рынка
Владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group Holding Олега Тинькова выкупит в марте на Лондонской бирже часть своих бумаг, сообщила компания. Она готова приобрести до 650 000 GDR на сумму до $10 млн – по $15,3 за бумагу. Сейчас одна расписка на LSE стоит $16,48.
Всего у TCS 119 млн акций класса А и 80 млн акций класса B. Капитализация компании $3,3 млрд.
В сообщении компании не говорится, с какой целью проводится обратный выкуп, «Ведомости» направили запрос в «Тинькофф».
В среду, 11 марта, холдинг отчитался за 2019 г. Компания заработала рекордную чистую прибыль – 36,1 млрд руб. против 27,1 млрд руб. в 2018 г. – и решила поделиться ею с инвесторами. До конца марта TCS выплатит около $42 млн дивидендов (3 млрд руб. по текущему курсу). Значительная часть этой суммы – почти $17 млн – достанется Тинькову, который контролирует 40,4% акций компании (88,63% голосов).
Расписки TCS Group торгуются в Лондоне с октября 2013 г. В ходе IPO они были проданы по $17,5 за штуку. Тогда владельцы и банк продали бумаг более чем на $1 млрд. В июне прошлого года банк провел вторичное размещение на $300 млн. GDR продавались по $19 за бумагу.
Последние несколько дней выдались для TCS Group тяжелыми: компания потеряла почти четверть стоимости. Сначала стало известно, что власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. А 6 марта Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. Между тем он неоднократно заявлял, что не участвует напрямую в работе компании.