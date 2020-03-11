Группа «Тинькофф» объявила о выкупе своих бумаг с рынка

Последние несколько дней выдались для TCS Group тяжелыми: компания потеряла почти четверть стоимости. Сначала стало известно, что власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. А 6 марта Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. Между тем он неоднократно заявлял, что не участвует напрямую в работе компании.