Совкомбанк купил еще один актив
Совкомбанк купил еще 68,77% акций Волго-Каспийского акционерного банка (ВКА банк) и довел свою долю до 91%, говорится в сообщении банка. В декабре Совкомбанк вошел в капитал астраханского банка, купив 22,23% акций у физлиц (семьи Бондаренко). У кого остались 9% акций представитель Совкомбанка не раскрыл, указав, что, банк, вероятно, консолидирует 100% акций.
На 29 января Совкомбанку, по данным ЦБ, принадлежало 24,7944% акций, семье Сухоруковых – 29,9983%, семье Ломовых – 20,2885%. Среди других акционеров были физлица: Татьяна Солодко (6,1514%), Сергей Паненко (5,417%), Наталья Картавых (2,2957%), Ирина Букаева (1,9339 %) и еще 1,0084% в совокупности принадлежали Ольге и Михаилу Столяровым, остальные 9,1208 % – миноритариям. «Ведомости» направили запрос в ВКА банк.