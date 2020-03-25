Совкомбанк купил еще один актив

Совкомбанк купил еще 68,77% акций Волго-Каспийского акционерного банка (ВКА банк) и довел свою долю до 91%, говорится в сообщении банка. В декабре Совкомбанк вошел в капитал астраханского банка, купив 22,23% акций у физлиц (семьи Бондаренко). У кого остались 9% акций представитель Совкомбанка не раскрыл, указав, что, банк, вероятно, консолидирует 100% акций.