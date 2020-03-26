ВТБ потратит 35 млн рублей на поиск топ-менеджеров

В январе из банка ушел член правления, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса Валерий Чулков. На его место пришла бывший операционный директор Сбербанка Наталья Диркс, но в правление она не вошла. В него войдет Святослав Островский, который также работал в Сбербанке, сообщал ВТБ в конце февраля. Островский будет подчиняться куратору розницы ВТБ Анатолию Печатникову и займется приоритетными направлениями этого блока – цифровым бизнесом и продуктами. Ранее эти темы в банке курировал Олег Смирнов – он покинул ВТБ в январе.