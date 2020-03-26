ВТБ потратит 35 млн рублей на поиск топ-менеджеров
ВТБ разместил заказ стоимостью более 35 млн руб. на оказание услуг хэдхантеров по поиску менеджеров высшего звена, среди вакантных мест – член правления, руководитель структурных подразделений, начальник управления и работники, подчиняющиеся непосредственно президенту-предправления госбанка Андрею Костину.
Подбор топ-менеджеров проводится по заявкам банка, на каждую вакансию исполнитель контракта представляет по три кандидатуры. Срок действия договора с победителем тендера – до конца 2021 г.
«ВТБ ежегодно проводит тендерные активности на закупку услуг провайдеров по подбору персонала, включая услуги по подбору менеджеров высшего звена», – говорит представитель банка. Этот инструмент один из самых эффективных, благодаря которому в банке был принят ряд успешных кадровых решений, добавил он.
В конце января ВТБ покинул первый зампред правления Дмитрий Олюнин. Основная часть его функций – трансформация банка и стратегия – перешли Костину. У него пока два первых заместителя – Юрий Соловьев и Андрей Пучков.
В январе из банка ушел член правления, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса Валерий Чулков. На его место пришла бывший операционный директор Сбербанка Наталья Диркс, но в правление она не вошла. В него войдет Святослав Островский, который также работал в Сбербанке, сообщал ВТБ в конце февраля. Островский будет подчиняться куратору розницы ВТБ Анатолию Печатникову и займется приоритетными направлениями этого блока – цифровым бизнесом и продуктами. Ранее эти темы в банке курировал Олег Смирнов – он покинул ВТБ в январе.
Последний раз банк обновлял команду два года назад. Тогда ВТБ покинули зампреды Михаил Сухов (сейчас в ВШЭ) и Герберт Моос, курировавший финансовый блок. В банк пришла Наталия Германова, которая курировала маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ в группе. Сейчас она советник Костина. В сентябре 2019 г. из Газпромбанка в ВТБ перешел Вадим Кулик – он занимает должность зампреда правления.
Нанимать внешних хэдхантеров для поиска топ-менеджеров распространенная практика, говорит Алена Владимирская, руководитель карьерной практики Алены Владимирской: хантер значительно лучше знает сегмент и может обеспечить быстрый набор команды и кандидатов. Цена контракта зависит от того, сколько кандидатов ищут и на какие посты, – 35 млн за такие услуги нормальна цена, даже немного «поджатая», говорит она.
В конце февраля закупку на оказание услуг стоимостью 60 млн руб. по поиску персонала высшего звена разместила госкорпорация ВЭБ.РФ. Среди задач хэдхантеров – поиск вице-президентов, гендиректора, финансового директора и заместителей, директора по юридическим вопросам, директора по персоналу, инвестиционного директора, директора по безопасности, руководителя проектного офиса, директора по маркетингу, управляющего директора.
Госкорпорацию недавно покинул первый зампред Михаил Полубояринов – он возглавил ГТЛК.
Типовое техническое задание носит общий характер и предусматривает указание услуг в течение двух лет, говорит представитель госкорпорации: в нем указан широкий перечень должностных позиций в ВЭБ.РФ, по которым в принципе возможно оказание рекрутинговых услуг.