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Доллар и евро подорожали почти на два рубля

Российский рынок вернулся к снижению вслед за нефтью
Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок в пятницу вернулся к снижению после трех дней роста. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 3,57% до 2401,11 пункта. Индекс РТС снизился на 6,07% до 955,34 п.

Доллар к 18.45 мск подорожал на 1,7 руб. до 79,16 руб., евро – на 1,93 руб. до 87,34 руб.

Котировки нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже снижаются на 7,4% до $24,57 за баррель.

Последние несколько дней рынок поддерживали новости о пакете мер на $2 трлн для стимулирования экономики, который одобрил сенат, указывает начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. «Но к пятнице эта новость была отыграна, и некоторые участники рынка решили на всякий случай зафиксировать прибыль перед выходными, когда могут выйти новые данные о заболеваемости коронавирусом», – объясняет он.

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Меры по поддержке рынков ликвидностью (в частности, политика безлимитного количественного смягчения со стороны ФРС) позволили немного стабилизировать рынки – проблема с продажами активов для высвобождения ликвидности уже не стоит так остро, настаивает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Тем не менее общее давление сохраняется, признает он: «В четверг мы видели колоссальный рост количества заявок на получение пособия по безработице в США – за неделю почти 3,3 млн обращений против ожидаемых 0,5–1 млн. Это может быть лишь одним из первых сигналов о том, что провал в крупнейших экономиках мира будет весьма существенным». Масштабы снижения реального сектора до сих пор могут быть не полностью заложены в стоимости активов, так что рассчитывать на более стабильное поведение рынков можно не раньше середины апреля – мая, опасается Покатович.

На российский рынок в пятницу могут оказывать давление снижающиеся цены на нефть, и кроме того, некоторые инвесторы будут закрывать свои позиции накануне продолжительных выходных, пишут в обзоре аналитики Альфа-банка.

Нефтяной рынок во многом тоже рос благодаря новостям о мерах по поддержке экономики, но сейчас первая позитивная реакция прошла, и участники рынка снова обратили внимание на проблемы со спросом, говорит Заболотнев. Кроме того, стало известно, что министерство энергетики США отказалось от новых покупок нефти в стратегический резерв страны в ближайшее время, на что также рассчитывали участники рынка, замечает он.

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