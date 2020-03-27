Доллар и евро подорожали почти на два рубля

Меры по поддержке рынков ликвидностью (в частности, политика безлимитного количественного смягчения со стороны ФРС) позволили немного стабилизировать рынки – проблема с продажами активов для высвобождения ликвидности уже не стоит так остро, настаивает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Тем не менее общее давление сохраняется, признает он: «В четверг мы видели колоссальный рост количества заявок на получение пособия по безработице в США – за неделю почти 3,3 млн обращений против ожидаемых 0,5–1 млн. Это может быть лишь одним из первых сигналов о том, что провал в крупнейших экономиках мира будет весьма существенным». Масштабы снижения реального сектора до сих пор могут быть не полностью заложены в стоимости активов, так что рассчитывать на более стабильное поведение рынков можно не раньше середины апреля – мая, опасается Покатович.