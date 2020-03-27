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Правительство может купить у «Открытия» 15% ВТБ

Сделка пройдет за счет средств ФНБ
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство вернулось к обсуждению вопроса о выкупе пакета акций ВТБ с баланса банка «Открытие», который летом 2017 г. перешел под контроль Центробанка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства: такое поручение дал на прошлой неделе Минфину и ЦБ премьер-министр Михаил Мишустин. Через ряд структур «Открытию» принадлежит 14,7% акций ВТБ.

Если раньше озвучивался вариант выкупа с участием ВЭБа, то сейчас пакет акций стоимостью свыше 60 млрд руб. может быть приобретен напрямую правительством на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорит собеседник агентства.

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В ВТБ в курсе этих планов, но данный вопрос находится в компетенции правительства, говорит представитель госбанка. Представитель «Открытия» отказался от комментариев.

«Ведомости» направили запросы в Минфин и ЦБ.

Было бы разумно продать этот пакет акций по аналогии со Сбербанком, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В условиях волатильности сделка может пройти не в ближайшее время, а на горизонте 1–2 лет, пишет «Интерфакс», а до нее правительство планирует ввести в наблюдательный совет ВТБ по квоте «Открытия» двух независимых директоров.

Деньги из ФНБ уже планируется использовать для финансирования сделки правительства по покупке у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство и ЦБ 11 февраля договорились выкупить у регулятора 50% плюс 1 акцию Сбербанка по рыночным котировкам: 2,9 трлн руб., или $45 млрд на тот момент.

У ВТБ тоже были косвенные вложения в «Открытие», но он их потерял из-за санации банка. ВТБ владел 9,9% в «Открытие холдинге», мажоритарном акционере банка. После объявления санации ЦБ списал капитал банка до 1 руб. и провел допэмиссию, которую полностью выкупил сам: в результате доли прежних акционеров были размыты.

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