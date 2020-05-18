ЦБ против создания еще одной госкомпании

В конце апреля мнение о необходимости пересмотра подходов к обязательному страхованию госсужащих впервые высказала Счетная палата. Аудиторы ведомства проверяли эффективность использования бюджетных денег страховщикам на этот вид страхования в 2017-2018 гг. и 9 месяцев 2019 г. и пришли к выводу, что государство переплачивает им миллиарды рублей. За три года сумма уплаченных страхователями за счет средств бюджета страховых премий в «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС (эти три компании проверяли аудиторы; первые две в прошлом году объединились) превысила сумму полученных застрахованными в 1,45 раза. Проверка показала, что если бы ведомства получали деньги напрямую из бюджета, а не через страховщиков, это бы позволило сэкономить 13 млрд руб. А за более продолжительный период (2012–2019 гг.) можно было бы сократить расходы бюджета на этот вид страхования на 25,1 млрд руб. (17,4%).