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ЦБ против создания еще одной госкомпании

Минэкономразвития предложило создать ее для страхования госслужащих
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

ЦБ раскритиковал предложение Минэкономразвития создать государственного страховщика для обязательного личного страхования госслужащих (ОГЛС). Эта идея появилась у министерства после отчета Счетной палаты о том, что страхование силовиков обходится государству слишком дорого: для более эффективного расходования бюджетных средств оно предложило создать специальную госкомпанию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо Минэкономразвития Минфину в ответ на поручение правительства пересмотреть порядок обязательного страхования госслужащих. Для страховщика предлагается разработать отдельные критерии финансовой устойчивости и платежеспособности.

Банк России считает, что создание такого государственного страховщика возможно, если исчерпаны рыночные инструменты регулирования отношений, заявил «Ведомостям» представитель регулятора, добавив, что с регулятором инициатива о создании госстраховщика не обсуждалась.

Минфин не стал комментировать эту идею – он собирает и обобщает предложения заинтересованных ведомств. Но, комментируя вывод Счетной палаты о необходимости менять механизм и переходить на прямые выплаты, представитель министерства отметил, что Минфин видит целесообразным определение общих принципов и единых подходов к осуществлению ОГЛС и приведение существующих элементов системы к этим принципам при сохранении действующей модели. Минкономразвития не ответило на запрос «Ведомостей».

Переплата от Счетной палаты

Сейчас контракты на государственное личное страхование служащих Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН и других госслужащих заключаются с российскими страховщиками по результатам конкурса. Порядок страхования и выплаты определяются законом.

Счетная палата: государство переплачивает страховщикам миллиарды

Аудиторы не все учли, парируют страховщики и чиновники

В конце апреля мнение о необходимости пересмотра подходов к обязательному страхованию госсужащих впервые высказала Счетная палата. Аудиторы ведомства проверяли эффективность использования бюджетных денег страховщикам на этот вид страхования в 2017-2018 гг. и 9 месяцев 2019 г. и пришли к выводу, что государство переплачивает им миллиарды рублей. За три года сумма уплаченных страхователями за счет средств бюджета страховых премий в «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС (эти три компании проверяли аудиторы; первые две в прошлом году объединились) превысила сумму полученных застрахованными в 1,45 раза. Проверка показала, что если бы ведомства получали деньги напрямую из бюджета, а не через страховщиков, это бы позволило сэкономить 13 млрд руб. А за более продолжительный период (2012–2019 гг.) можно было бы сократить расходы бюджета на этот вид страхования на 25,1 млрд руб. (17,4%).

Страховщики с такими выводами не согласились, их поддержал Минфин. Аудиторы не учли расходы на администрирование выплат и то, что сами выплаты могут продолжаться годами после страхового случая.

Подходы к обязательному государственному личному страхованию (ОГЛС) требуют совершенствования, прежде всего в плане систематизации и унификации подходов к условиям страхования, говорит представитель Минфина: нормативно-правое регулирование складывалось на протяжении более 15 лет, оно носит неоднородный характер и содержит разные подходы. Учитывая, что унификация условий страхования и, прежде всего размера страховой выплаты вне зависимости от размера заработной платы должностного лица, могут привести к изменению положения отдельных категорий должностных лиц, указанное решение должно приниматься консолидировано в отношении всех главных распорядителей средств федерального бюджета.

Поэтому, указал представитель ведомства, Минфин считает необходимым определить общие принципы и единые подходы к осуществлению ОГЛС и приведение существующих элементов системы такого страхования к этим принципам при сохранении действующей модели. Ведомство считает важным разработать систему и параметры регулярного мониторинга результатов осуществления страхования с использованием бюджетных денег с публикацией итогов такого мониторинга. Это, отмечает представитель ведомства, должно стать инструментом системы управления рисками для бюджета.

Последний раз ЦБ создавал дочку из-за санкций: в 2015 г. была зарегистрирована Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Ее задачей стало перестрахование «санкционных» рисков, с котрыми отказывались работать многие инсторанные компании.

Страховка не сработала

До последнего момента к страхованию госслужащих вопросов не возникало. Скандал разразился в 2017 г., когда конкурс на страхование сотрудников МВД выиграло малоизвестное «Центральное страховое обществе» (ЦСО), которое получило лицензию на страхование полицейских за три дня до тендера.

Стоимость контракта составила 13,7 млрд руб. Компания сумела обойти фаворитов – «Согаз», тогда еще не присоединенное к нему «ВТБ страхование» и МАКС. Однако не прошло и полугода после тендера, как Центробанк отозвал лицензии у компании, а в мае 2019 г. СКР возбудил уголовное дело по факту предоставления страховщиком в ЦБ недостоверной отчетности. В июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию». В середине декабря сотрудники правоохранительных органов провели 15 обысков по делу о контракте с ЦСО, рассказывали собеседники «Ведомостей» в правоохранительных органах.

В этом материале были исправлены ошибки

Уточнены заголовок и позиция Минфина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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