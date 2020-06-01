Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала марта

Аппетит к риску в мире растет еще с пятницы благодаря довольно мягкой риторике президента США Дональда Трампа в отношении Китая, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Он предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, но в итоге они оказались мягче, чем опасались участники рынка, и не коснулись первой фазы торговой сделки с Китаем». В то же время индекс доллара к основным валютам снижается на 0,4% из-за продолжающихся протестов в США, указывает Суверов. И кроме того, участники рынка ждут дальнейшего роста цен на нефть в июне с постепенным восстановлением баланса спроса и предложения на рынке, добавляет он.