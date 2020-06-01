Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала марта

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала мартаРублю помогли Дональд Трамп и ОПЕК+
Курс доллара на Московской бирже 1 июня впервые с марта опустился ниже отметки в 70 руб.: он не стоил столько с 6 марта, когда рубль начал падение в преддверии разрыва сделки ОПЕК+. На открытии торгов в понедельник доллар подешевел на 29 коп. к закрытию пятницы до 69,86 руб., евро – на 13 коп. до 77,8 руб.
К 10.30 мск доллар и евро упали до 69,76 и 77,66 руб. соответственно.
Индекс Мосбиржи к этому времени прибавил 1% до 2761,91 пункта, долларовый индекс РТС – 2,18% до 1246,31 п.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 10.30 мск дешевели на 0,13% до $37,8.
Сегодня фондовые рынки растут в свете только что опубликованного индекса деловой активности в обрабатывающих отраслях Китая, пишет в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин: индекс в апреле пробил вверх отметку в 50, разделяющую ожидания роста и замедления деловой активности, поднявшись до 50,7 против 49,4 в марте. Еще одной важной новостью стало цитируемое Bloomberg заявление представителя ОПЕК+ о том, что участники соглашения планируют обсудить возможность продления существующих договоренностей о сокращении добычи нефти на 1–3 месяца, указывает Коровин. Условия последней сделки предусматривают смягчение ограничений на добычу нефти начиная с июля.
Аппетит к риску в мире растет еще с пятницы благодаря довольно мягкой риторике президента США Дональда Трампа в отношении Китая, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Он предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, но в итоге они оказались мягче, чем опасались участники рынка, и не коснулись первой фазы торговой сделки с Китаем». В то же время индекс доллара к основным валютам снижается на 0,4% из-за продолжающихся протестов в США, указывает Суверов. И кроме того, участники рынка ждут дальнейшего роста цен на нефть в июне с постепенным восстановлением баланса спроса и предложения на рынке, добавляет он.
Рубль укрепляется благодаря выросшим ценам на нефть, ослаблению доллара на мировом рынке (пара евро – доллар поднялась выше 1,11) и, как ни странно, слабости отечественной экономики и внутреннего спроса, что привело к снижению потребления импорта, перечисляет главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. Кроме того, сегодня и в пятницу, судя по ходу торгов, начали срабатывать стоп-лоссы, выставленные вокруг отметки 70. На этом драйвере рубль еще может подрасти, допускает Антонов. Тем не менее возврат курса в район 73–75 руб./$, по его мнению, это вопрос времени, причем не очень отдаленного.
В частности, дальнейший рост напряженности между США и Китаем еще может поставить под сомнение активные темпы восстановления мировой экономики после пандемии, что, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов и приведет к активизации продаж, предупреждает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.