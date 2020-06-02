Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Прибыль ВТБ рухнула в четыре разаНа результат госбанка в апреле повлияли самоизоляция и создание резервов
Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза – до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО. За четыре месяца госбанк заработал 40,7 млрд руб., что на 19% меньше, чем годом ранее.
Снижение прибыли связано в том числе с ростом расходов на резервы: за четыре месяца отчисления выросли более, чем в два раза – до 62,4 млрд руб. Из этой суммы 17,3 млрд руб., или 28%, пришлось на апрель. Дополнительный вклад в рост резервов внесла макронадбавка – 10 млрд руб. за I квартал и еще 6,6 млрд руб. в апреле. Такие резервы банки создают не по конкретным кредитам, а в ожидании предстоящих проблем и увеличения просрочки в принципе. Из 16,6 млрд руб. по этому виду резервов 13,6 млрд руб. банк направил на кредитование юридических лиц, 2,9 млрд – граждан.
ВТБ направил дополнительно 6,6 млрд руб. в резервы, связанные с фактором макронадбавки, потому что ухудшил прогноз падения российского ВВП, рассказал на пресс-конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов: если по итогам I квартала макронадбавка соответствовала годовому падению ВВП России примерно на 2%, то теперь базовый сценарий госбанка предполагает его падение в пределах 3%.
На ухудшение финансовых результатов повлиял розничный бизнес, объяснил Пьянов. По его словам, негативным фактором в операционных доходах являлись ограничительные меры и отсутствие доступа к розничным клиентам. Так, в апреле комиссионные доходы госбанка упали на 20,5% до 6,6 млрд руб. по сравнению с апрелем прошлого года на фоне существенного падения деловой активности, говорится в сообщении банка.
Средства компаний увеличились на 1% в апреле и на 9,1% за четыре месяца, составив 6,5 трлн руб. Средства физлиц, наоборот, сократились на 1,6% в апреле, но без учета валютной переоценки – выросли на 0,4%. С начала года средства граждан увеличились на 5,6% до 5,3 трлн руб.
В мае ВТБ зафиксировал рост просроченной задолженности граждан и ожидает вероятного продолжения этой тенденции и роста резервов по кредитам физлиц, отметил Пьянов, не назвав конкретные цифры. «То, что мы видим по итогам мая – в мае у нас закончился режим нерабочих дней – мы видим, по крайней мере, в первой половине мая серьезный выход на просрочку кредитов физических лиц, который частично был погашен, частично остался на отчетную дату 31 мая в терминах технической, а в некоторых случаях не технической просрочки», – рассказал банкир.
Похожая ситуация у Сбербанка. В апреле он заработал 11,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из его отчетности по российским стандартам – в 6,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года. Его чистый комиссионный доход за месяц сократился на 20%, а отчисления в резервы выросли на 63 млрд руб. – в значительной степени из-за макронадбавки.
Прибыль банковского сектора в апреле упала в 2,6 раза до 32 млрд руб. в сравнении с тем же периодом год назад, говорилось в обзоре ЦБ: сокращение прибыли в основном было связано с отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно значений марта, из-за чего банки недосчитались более 100 млрд руб. В марте, когда рубль упал к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков, отмечал регулятор.
Пандемия коронавируса и шоковое падение цен на нефть неизбежно приведут к экономическому спаду в России, а это значит, что банковский сектор не избежит потерь по кредитному портфелю, отмечали аналитики Национального рейтингового агентства (НКР): они смоделировали три сценария развития кризиса. При реализации самого благоприятного банки закончат этот год с прибылью в 706 млрд руб., при реализации худшего – банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка.