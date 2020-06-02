Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Снижение прибыли связано в том числе с ростом расходов на резервы: за четыре месяца отчисления выросли более, чем в два раза – до 62,4 млрд руб. Из этой суммы 17,3 млрд руб., или 28%, пришлось на апрель. Дополнительный вклад в рост резервов внесла макронадбавка – 10 млрд руб. за I квартал и еще 6,6 млрд руб. в апреле. Такие резервы банки создают не по конкретным кредитам, а в ожидании предстоящих проблем и увеличения просрочки в принципе. Из 16,6 млрд руб. по этому виду резервов 13,6 млрд руб. банк направил на кредитование юридических лиц, 2,9 млрд – граждан.