Мосбиржа в сентябре запустит финансовый маркетплейс

Мосбиржа в сентябре запустит финансовый маркетплейсБанк России включил Московскую биржу в реестр операторов финансовых платформ
Банк России включил Мосбиржу в реестр операторов финансовых платформ, после чего торговая площадка объявила о запланированном на сентябрь 2020 г. запуске маркетплейса под отдельным розничным брендом. Согласно законодательству о финансовых платформах, принятому в июле 2020 г., все операторы финансовых платформ должны быть включены в реестр, который ведет Банк России.
Инициатором создания финансового маркетплейса – площадки, где потребитель может сравнить и приобрести услуги и продукты от разных финорганизаций, – стал Банк России. Идея начала реализовываться еще в 2018 г., а в октябре 2019 г. на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis Мосбиржа представила демоверсию маркетплейса.
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