Мосбиржа в сентябре запустит финансовый маркетплейс

Банк России включил Мосбиржу в реестр операторов финансовых платформ, после чего торговая площадка объявила о запланированном на сентябрь 2020 г. запуске маркетплейса под отдельным розничным брендом. Согласно законодательству о финансовых платформах, принятому в июле 2020 г., все операторы финансовых платформ должны быть включены в реестр, который ведет Банк России.