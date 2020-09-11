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Кто и как экономит на IPO

В 2020 году на биржах США резко выросла популярность альтернативного листинга
Илья Виноградов
Если традиционное IPO занимает год-полтора, то схема со SPAC позволяет частным компаниям уложить весь процесс в пару месяцев /Reuters

По данным ресурса spacanalytics.com, за первые восемь месяцев 2020 г. в США было проведено более 80 IPO так называемых специализированных компаний для поглощений (special purpose acquisition company, SPAC). Суммарный объем привлеченных компаниями средств перевалил за $33 млрд, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за весь 2019 год.

Тернистый путь на биржу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных