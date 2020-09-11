Кто и как экономит на IPO

По данным ресурса spacanalytics.com, за первые восемь месяцев 2020 г. в США было проведено более 80 IPO так называемых специализированных компаний для поглощений (special purpose acquisition company, SPAC). Суммарный объем привлеченных компаниями средств перевалил за $33 млрд, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за весь 2019 год.