Совкомбанк покупает российскую «дочку» MetLife

«Мы работаем с «МетЛайфом» более 12 лет: у него прекрасная агентская сеть, процессы и команда, поэтому рассчитываем на многократный рост бизнеса, используя инфраструктуру Совкомбанка, – отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. – Видим и синергии с банком и нашей страховой компанией, а также перспективы роста объемов премий». После завершения сделки «МетЛайф» сменит название, сообщили в компании. Президентом компании станет Жанна Гончарова, проработавшая в «МетЛайфе» более 15 лет. На посту заместителя генерального директора страховой компании она отстраивала банкострахование, в том числе налаживала контакты с Совкомбанком, рассказал источник на рынке. В середине этого года Гончарова ушла в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и курировала продажи «Сбербанк страхование жизни». Гончарова покинула «Метлайф» вслед за Александром Зарецким, который много лет возглавлял «МетЛайф», а сейчас занимает пост генерального директора НПФ Сбербанка.