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Совкомбанк покупает российскую «дочку» MetLife

Это уже второе приобретение банком страховой компании в 2020 году
Ольга Кучерова
Совкомбанк взял курс на построение собственной экосистемы /Максим Стулов / Ведомости

Совкомбанк, третий по величине частный банк в России, и MetLife, Inc., одна из крупнейших в мире страховых компаний, обслуживающая 90 млн клиентов на 40 мировых рынках, объявили 2 декабря о подписании договора о продаже банку российской «дочки» MetLife – АО «МетЛайф». Предполагается, что сделка будет закрыта в I квартале 2021 г. после получения одобрений со стороны ФАС и Банка России. Сумма покупки не разглашается.

«Мы работаем с «МетЛайфом» более 12 лет: у него прекрасная агентская сеть, процессы и команда, поэтому рассчитываем на многократный рост бизнеса, используя инфраструктуру Совкомбанка, – отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. – Видим и синергии с банком и нашей страховой компанией, а также перспективы роста объемов премий». После завершения сделки «МетЛайф» сменит название, сообщили в компании. Президентом компании станет Жанна Гончарова, проработавшая в «МетЛайфе» более 15 лет. На посту заместителя генерального директора страховой компании она отстраивала банкострахование, в том числе налаживала контакты с Совкомбанком, рассказал источник на рынке. В середине этого года Гончарова ушла в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и курировала продажи «Сбербанк страхование жизни». Гончарова покинула «Метлайф» вслед за Александром Зарецким, который много лет возглавлял «МетЛайф», а сейчас занимает пост генерального директора НПФ Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных