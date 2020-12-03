NASDAQ требует разнообразить советы директоров

Американская компания Nasdaq, которая управляет биржей NASDAQ для акций высокотехнологичных компаний, внесла 1 декабря на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) новые правила о разнообразии и прозрачности состава директоров компаний, торгующихся на бирже. Суть нововведений такова: в составе совета директоров каждой компании должен быть минимум один человек, идентифицирующий себя как женщина, и еще один из «недопредставленного меньшинства» (underrepresented minority). К последней категории, уточняет в пресс-релизе Nasdaq, относятся те, кто определяет себя как афроамериканца, испаноязычного или латиноамериканца, азиата, коренного американца или представителя коренного населения Аляски, Гавайских островов или островов Тихого океана, а также представители двух и более рас или этнических групп. К этой же группе причисляются представители ЛГБТК+.