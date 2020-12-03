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NASDAQ требует разнообразить советы директоров

Для торгов на бирже необходимы женщина и представитель меньшинств
Екатерина Максимушкина
Nasdaq обосновывает свое предложение анализом более чем 20 исследований, которые показывают, что принципы разнообразия положительно сказываются на финансовых результатах компаний /Андрей Гордеев / Ведомости

Американская компания Nasdaq, которая управляет биржей NASDAQ для акций высокотехнологичных компаний, внесла 1 декабря на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) новые правила о разнообразии и прозрачности состава директоров компаний, торгующихся на бирже. Суть нововведений такова: в составе совета директоров каждой компании должен быть минимум один человек, идентифицирующий себя как женщина, и еще один из «недопредставленного меньшинства» (underrepresented minority). К последней категории, уточняет в пресс-релизе Nasdaq, относятся те, кто определяет себя как афроамериканца, испаноязычного или латиноамериканца, азиата, коренного американца или представителя коренного населения Аляски, Гавайских островов или островов Тихого океана, а также представители двух и более рас или этнических групп. К этой же группе причисляются представители ЛГБТК+.

«Разнообразие в советах директоров – важный элемент, который дает инвесторам уверенность в том, что компания будет соответствовать принципам устойчивого развития в будущем, – рассказала The New York Times генеральный директор Nasdaq Адена Фридман. – Не то чтобы такой состав был оптимальным, но это минимальный уровень разнообразия, который, по нашему мнению, должен быть в каждом совете директоров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных