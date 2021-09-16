Российские миллионеры не хотят оставлять бизнес семье

Российские миллионеры не хотят оставлять бизнес семьеСреди причин – отсутствие понятного механизма преемственности, неготовность детей и семейные конфликты
Большинство российских бизнесменов, которые задумываются о передаче бизнеса, не планируют отдавать его членам семьи. Из-за отсутствия в России понятных механизмов преемственности и нежелания вовлекать детей в бизнес миллионеры предпочли бы нанять внешних управляющих. Это следует из исследования Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково», с которым ознакомились «Ведомости».
В опросе «Сколково» приняло участие 117 владельцев капитала, чей размер активов превышает $1 млн. 62% из них относятся к первому поколению бизнесменов, которые сформировали капитал в 90-е и нулевые. 32% – предприниматели во втором поколении: они либо получили в управление семейное предприятие и думают о дальнейшей его передаче третьему поколению, либо отказались от семейного бизнеса и начали свое дело.