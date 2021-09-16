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Российские миллионеры не хотят оставлять бизнес семье

Среди причин – отсутствие понятного механизма преемственности, неготовность детей и семейные конфликты
Дмитрий Игнатьев
Getty Images

Большинство российских бизнесменов, которые задумываются о передаче бизнеса, не планируют отдавать его членам семьи. Из-за отсутствия в России понятных механизмов преемственности и нежелания вовлекать детей в бизнес миллионеры предпочли бы нанять внешних управляющих. Это следует из исследования Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково», с которым ознакомились «Ведомости».

В опросе «Сколково» приняло участие 117 владельцев капитала, чей размер активов превышает $1 млн. 62% из них относятся к первому поколению бизнесменов, которые сформировали капитал в 90-е и нулевые. 32% – предприниматели во втором поколении: они либо получили в управление семейное предприятие и думают о дальнейшей его передаче третьему поколению, либо отказались от семейного бизнеса и начали свое дело. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных