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Кристалина Георгиева признана кристально честной

Исполнительный директор МВФ усидела в кресле после коррупционного скандала
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Пока Георгиева отделалась легким испугом / NICHOLAS KAMM / AFP

Совет директоров МВФ поддержал на заседании 11 октября в Вашингтоне своего исполнительного директора, уроженку Болгарии Кристалину Георгиеву, в скандальной ситуации. Она не будет отправлена в отставку, и ей выражено доверие. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ. Скандал был вызван расследованием нанятой Всемирным банком юридической фирмы WilmerHale о возможной причастности Георгиевой к подтасовкам в расчетах рейтинга Всемирного банка Doing Business за 2018 г.

По мнению авторов отчета WilmerHale, Георгиева могла покровительствовать сотрудникам Всемирного банка, которые завысили в этом рейтинге, описывающем легкость открытия и ведения бизнеса, показатели Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных