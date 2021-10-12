Кристалина Георгиева признана кристально честной

Совет директоров МВФ поддержал на заседании 11 октября в Вашингтоне своего исполнительного директора, уроженку Болгарии Кристалину Георгиеву, в скандальной ситуации. Она не будет отправлена в отставку, и ей выражено доверие. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ. Скандал был вызван расследованием нанятой Всемирным банком юридической фирмы WilmerHale о возможной причастности Георгиевой к подтасовкам в расчетах рейтинга Всемирного банка Doing Business за 2018 г.