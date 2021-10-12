Кристалина Георгиева признана кристально честной

Кристалина Георгиева признана кристально честнойИсполнительный директор МВФ усидела в кресле после коррупционного скандала
Совет директоров МВФ поддержал на заседании 11 октября в Вашингтоне своего исполнительного директора, уроженку Болгарии Кристалину Георгиеву, в скандальной ситуации. Она не будет отправлена в отставку, и ей выражено доверие. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ. Скандал был вызван расследованием нанятой Всемирным банком юридической фирмы WilmerHale о возможной причастности Георгиевой к подтасовкам в расчетах рейтинга Всемирного банка Doing Business за 2018 г.
По мнению авторов отчета WilmerHale, Георгиева могла покровительствовать сотрудникам Всемирного банка, которые завысили в этом рейтинге, описывающем легкость открытия и ведения бизнеса, показатели Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджана.
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