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Россияне осваивают новый вид платежей

Сервис быстро стал популярным благодаря участию крупнейших банков
Вадим Арапов
Оплата товаров и услуг с помощью СБП более удобна, потому что не требуется вводить реквизиты карт / Евгений Разумный / Ведомости

В III квартале россияне сделали 2,5 млн переводов в пользу бизнеса (c2b-платежи) через систему быстрых платежей (СБП) Банка России, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, граждане оплатили товары и услуги на 12,7 млрд руб. Количество и размер c2b-платежей через СБП вырос в 2,8 и 2,4 раза соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Динамичный рост представитель ЦБ связывает с подключением к таким переводам крупнейших банков в июле 2021 г. Изначально предполагалось, что все системно значимые банки (их 13) должны до 1 октября подключить возможность c2b-переводов, в том числе с использованием QR-кодов. Но Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне предложил банкам ускориться и внедрить такую возможность до 1 июля, а также возвращать малому и среднему бизнесу взимаемую комиссию. Все крупнейшие банки последовали рекомендации президента, подключив услугу с 1 июля, в том числе Сбербанк (там отказались от комментариев).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных