Россияне осваивают новый вид платежей

Динамичный рост представитель ЦБ связывает с подключением к таким переводам крупнейших банков в июле 2021 г. Изначально предполагалось, что все системно значимые банки (их 13) должны до 1 октября подключить возможность c2b-переводов, в том числе с использованием QR-кодов. Но Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне предложил банкам ускориться и внедрить такую возможность до 1 июля, а также возвращать малому и среднему бизнесу взимаемую комиссию. Все крупнейшие банки последовали рекомендации президента, подключив услугу с 1 июля, в том числе Сбербанк (там отказались от комментариев).